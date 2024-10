Chaque année c’est la même attente pour tous les fans de ballons ronds : le retour de la saison de football ! Et l’incontournable gaming qui va avec : la sortie de FIFA ou plus récemment EA SPORTS FC.

Outre les changements de noms l’an dernier, ainsi que les équipes de développement, cette année devrait être celle de la confirmation avec FC 25. Mais qu’en est-il réellement ? Arrive-t-on enfin à trouver une vraie identité décorrélée de l’illustre saga FIFA ? Ou avons-nous droit à une énième mise à jour sans bousculer les habitudes des anciens joueurs ? Allons le découvrir de ce pas !

On prend les mêmes…

Comme l’an dernier, le joueur ne sera pas perdu car le jeu reste très clairement dans la même dynamique que l’opus précédent (et plus généralement que les derniers FIFA).

Pourquoi se casser la tête avec une formule qui fonctionne après tout ?

L’ensemble des écrans d’accueil et plus généralement des différents modes de jeu restent identiques à FC 24.

Les modes de jeu sont sensiblement les mêmes également.

Niveau Gameplay, peu de différence avec son prédécesseur… voire même avec FIFA 23 !

A premier abord, le joueur pourrait croire qu’il s’est trompé d’opus… mais ce n’est pas totalement vrai !

Quelques changements notables tout de même

Déjà l’ambiance de certains stades a été revue et l’animation des spectateurs dans les principaux stades est bien mieux modélisée. Des tribunes plus dynamiques, un éclairage différent et la magie opère pour offrir une vraie ambiance de football. Cependant, sorti des grands stades européens, ce n’est plus la même chose et on ressent un réel décalage d’attention porté aux détails malheureusement.

Il est d’ailleurs agréable de noter les modifications, certes mineures, sur le gameplay mais il faudra le notifier. En effet, les conditions météorologiques ont un impact plus significatif sur la conduite de balle et sur la réaction associée. Alors prenez garde au Mistral dans le sud et à la pluie dans le nord cela pourrait changer votre approche du match !

La jouabilité reste proche de FIFA 23, mais plusieurs ajustements rendent les matchs plus plaisants. La physique du ballon a été repensée, offrant des trajectoires plus réalistes. Les contacts entre joueurs sont plus crédibles, avec une meilleure gestion des collisions. Mais au final, rien de vraiment totalement innovant de ce côté-là, même si on apprécie le fait d’être moins cantonné à un jeu d’arcade et de se rapprocher plus d’une vraie simulation.

Dans cette optique d’ailleurs, une sorte d’entraineur adjoint viendra vous distiller des petits conseils sur la tactique à tenir suivant le déroulé et les évènements de votre match. C’est une très bonne idée et on aimerait qu’il soit parfois présent dans d’autres aspects du jeu. A contrario, proposer des changements à chaque arrêt de jeu à partir de la 20ème minute c’est plutôt lassant !

La personnalisation de votre footballeur ou manager est plus poussée et accrue. Vous pouvez aller jusqu’à lui mettre des cicatrices, ou le maquiller ! Mais ce n’apporte rien de plus et EA n’a pas compris que ce n’est pas ce que va venir chercher un joueur dans une simulation sportive.

Rush : du 5 vs 5 survitaminé !

On se souvient de l’arrivée de Volta sur FC 24 en remplacement de l’Aventure d’Alex Hunter… et bien c’est déjà fini !

Là le changement a été brutal et heureusement vu que le mode de jeu n’était pas vraiment apprécié par les gamers. Personnellement, j’espérais un petit retour d’Hunter mais ce ne sera pas ce coup-ci !

A la place on trouve un tout nouveau mode en 5 vs 5 : RUSH !

Ce mode va être disponible un peu partout, que ce soit en carrière, club pro, coup d’envoi…

On se souvient du mode Futsal de FIFA 98 (oui on est plus si jeunes…) et bien on est là dans la même idée : un gardien et 4 joueurs de champs sur un mini terrain divisé en 3 parties.

Il y a une zone centrale dans laquelle le ballon est projeté un peu comme un « entre deux » au basket et 2 zones offensives. C’est dans ces dernières que seront comptabilisés les hors-jeu.

Dans le Rush, exit les cartons rouges ! A la place, le carton bleu vient faire son apparition. Au lieu d’une expulsion définitive, ce nouveau carton entraîne une expulsion d’une minute.

Ce nouveau format survitaminé est très plaisant et surprenant. Il mériterait d’ailleurs d’avoir un vrai championnat à part un peu comme le Futsal.

Le nouveau moteur Hypermotion V2 cartonne !

A chaque nouvel opus son nouveau moteur ! Ici le nouvel Hypermotion V2 permet un rendu beaucoup plus naturel et réaliste. Que ce soit au niveau des mouvements, des animations ou des modélisations de visage de joueurs stars.

Wahi à l’OM

Zizou !!

Et ça marche plutôt bien ! Oui plutôt car certains joueurs ont eu des accidents au moment de la modélisation je ne comprends pas… apparemment les concepteurs avaient une dent contre Greenwood.

Greenwood avec sa coupe… particulière !

Sacré sourire pour Rulli !

Ce nouveau moteur permet, avec la POV Camera en jeu, de rendre une copie presque parfaite de ce côté-là avec une immersion totale et cela couplé avec une utilisation de la manette DualSense très intelligente.

But en vue POV Caméra Hypermotion V2

Entrée sur le terrain

Les joueurs vont pouvoir profiter d’une bien meilleure expérience de jeu que lors de FC 24.

Des Bugs et des incohérences

Malheureusement un bon rendu ne fait pas tout ! Tout ce côté très positif peut vite être mis aux oubliettes devant des bugs et des erreurs incohérentes… et il y en a !

On passera volontairement sur les bugs des anciennes versions car… ils sont tout simplement encore présents pour la plupart !!!

Comme chaque année, la saison reprend et les effectifs ne sont pas à jour… alors qu’il y a un décalage après la fin du mercato. Je trouve que ça gâche totalement l’expérience de jeu dans le sens où techniquement ce n’est qu’une mise à jour d’une base de données de joueurs déjà existants pour la plupart.

Dans chaque FIFA depuis de nombreuses années et maintenant les EA SPORTS FC, certaines phases de jeu sont forcées. Les passes par exemple trouveront presque à coup sûr votre joueur hors-jeu même si ce n’est pas lui que vous visiez.

Les scripts sont toujours bel et bien présents. Vous menez 3 à 0 tranquillement face à Nice, actuel 13ème de votre championnat, quand celui-ci décide de se transformer en Barça à son prime ! D’un seul coup les mêmes joueurs incapables de faire 3 passes vers l’avant vont porter le tiki-taka à son prime et il sera alors impossible de leur prendre la balle. Pire, dans une même situation, le joueur adverse se relèvera toujours plus vite que le vôtre. Vraiment frustrant !

Dans la Carrière de Manager, les conférences de presse sont toujours là et n’ont toujours aucun réel intérêt ! Vous continuez de bouger les lèvres pour aucun son comme pour un mauvais doublage des années 80.

De pire en pire les interviews…

Pire vous n’influez plus sur l’ensemble de l’équipe comme dans FC 24 mais seulement sur 3 joueurs maximum (1 par question). De plus, vous n’avez plus de phrase toute faite mais juste une action « Consoler », « féliciter », « encourager », « dézinguer »… Parfois les questions et les réponses n’ont absolument aucun sens… mais ça fait plaisir au moral du joueur alors bon…

Avec la perte de la licence FIFA, FC 25 a dû composer avec des accords séparés pour certains clubs et compétitions. Si certains championnats majeurs sont toujours là, d’autres comme la Bundesliga allemande manquent cruellement. Les clubs italiens ne sont pas en reste non plus et il est généralement compliqué d’en avoir un avec un nom correct.

Le niveau de l’IA devrait également être revu à mon sens. D’une difficulté à la suivante, on passe de joueurs totalement amorphes à des ballons d’or en puissance capables de gestes improbables pour toute l’équipe ou d’interceptions fantasques.

Autre bizarrerie : à la fin de votre match, les joueurs reçoivent leurs notes et il est noté le joueur du match avec le petit ballon à côté de son nom. Mais ce n’est pas forcément lui qui est noté comme Homme du match dans les nouvelles sur les media.

Fin de match : Harit homme du match…

… ah ben non ce n’est pas Harit pour les media !

On regrette également un certain manque de réalisme sur les blessures. Quand la tête du gardien rentre en symbiose avec le poteau, il serait judicieux qu’il y ait une blessure… Mais dans FC 25 ils sont invincibles.

Costaud le gardien !

A l’heure de faire le bilan, EA Sports FC 25 arrive à rendre une bonne copie et montre de belles possibilités pour la prochaine version. Le jeu a peu évolué mais dans le bon sens. On se rapproche nettement plus d’une simulation de football alors que FC 24 était vraiment axé arcade.

Le nouveau moteur Hypermotion V2 rend un travail soigné et, avec une utilisation réfléchie de la DualSense, permet aux joueurs une immersion poussée. Le rajout de certaines cinématiques avec la POV Caméra renforce ce sentiment et on devient nettement plus acteur de son match.

En parallèle, même si j’ai apprécié cet opus, j’espère être davantage surpris par la prochaine version. A l’époque l’aventure d’Alex Hunter avait pris tous les joueurs au dépourvu et c’est ce qu’on attend. Il manque un vrai renouveau, un nouveau mode surprenant permettant de rendre ce FC mémorable. Malheureusement, la position actuelle sans réel concurrent sur ce créneau, n’obligera pas EA Sports à bouleverser son schéma habituel de petits ajouts pour un nouveau jeu.

A bientôt pour de nouveaux tests !

Jibé