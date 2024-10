Allez on va pas discuter/teaser/putacliquer pendant des heures, vous l’allez déjà surement vu ou entendu ailleurs, Silent Hill 2 était déjà en son temps, l’un des meilleurs, voire le meilleur titre de la série. En équivalence, on pourrait le comparer à un Final Fantasy VII que beaucoup glorifie encore aujourd’hui, et qui reste le plus marquant dans la mémoire collectif, malgré d’excellentes autres titres dans la série de Square Enix. Aujourd’hui, le studio de développement polonais, Bloober Team, après nous avoir déjà servi d’excellents titres dans la catégorie horreur, comme les jeux de la série Layers of Fears, The Observer, et dernièrement The Medium, revient s’attaquer à la licence phare de Konami, et un de ses titres les plus marquants, Silent Hill 2.

Énorme pari pour le studio, qui s’attaque à un mastodonte du genre, avec une armée de fans qui l’attendaient au tournant. Avec des vidéos de gameplay montrant parfois maladroitement le jeu dans ses séquences d’actions frénétiques pour un jeu qui n’en devrait surtout pas en être un, la tension devait être à son paroxysme pour la Bloober Team, attendant avec fébrilité le retour des joueurs et de la presse. Je vous le dit tout de suite, le pari est plus que réussi.

Rejoins moi à Silent Hill

Pour les 3 du fond qui ont dormi pendant les 25 dernières années, ou pour les nouveaux venus sur la licence car il y en a forcément la licence n’était pas revenu dans son format classique depuis 12 ans, il peut être nécessaire de faire un point rapide sur le scénario de Silent Hill 2 pour vous mettre dans l’ambiance.

Vous incarnez James Sunderland, fraichement débarqué dans la fameuse ville nommée Silent Hill, avec en poche une lettre de sa femme qu’il a reçue récemment. La fameuse lettre lui demande de la rejoindre à Silent Hill, dans leur « endroit spécial ». Seul problème, Mary, la femme de James est décédée il y a 3 ans de cela, mais James garde un espoir avec cette mystérieuse lettre et décide de chercher des réponses dans la fameuse ville.

Vous devrez donc arpenter les rues, et divers bâtiments de cette ville embrumée, à suivre les petits miettes d’indices laissés ici et la, pour comprendre ce qui s’est vraiment passé il y a 3 ans. Vous ferez des rencontres inattendues, Maria une femme ressemblant étrangement à Mary, mais aussi Laura une petite fille malicieuse qui semble connaitre James, ainsi qu’Angela et Eddie, deux jeunes adultes qui semblent également en quête de quelque chose dans la ville.

Il ne faudra pas longtemps pour que la paisible ville côtière, qui semble abandonnée par ses habitants, devienne rapidement un lieu bien plus angoissant, avec l’apparition des premiers monstres difformes que James devra affronter ou éviter pour progresser, et ainsi voir la ville changer étrangement d’aspect dans certains bâtiments, comme si une illusion masquait le véritable visage de Silent Hill.

Survival Horror, ou survivre dans l’horreur ?

Quand on pense Survival-horror, on va forcément directement piocher dans la série la plus connue du genre, Resident Evil. La série déviant cependant de plus en plus vers l’action, Silent Hill 2 revient lui plus aux bases du genre. Je le disais au début, mais on peut fortement se tromper sur le genre du jeu en ayant vu les quelques séquences de gameplay présentée il y a quelques mois, montrant presque un simple jeu bourrin d’action. Et même si ces quelques séquences existent, elles sont très loin de représenter l’entièreté du titre. Le jeu n’incitant finalement pas à attaquer les ennemis présents un peu partout, et même si les médicaments et seringues permettant de restaurer une partie de notre vie semblent apparaitre en grand nombre en fouillant un peu partout, il faudra néanmoins savoir économiser et restaurer sa vie au moment opportun plutôt que de consommer ceux ci comme des smarties dès que l’on se fait frapper par un ennemi. On remarquera d’ailleurs une nouveauté vis à vis des consommables à ramasser dans cette version. En effet, James à la possibilité de casser un peu près toutes les vitres qui passent que cela soit celles des armoires et meubles en tout genre, mais également des véhicules abandonnés dans les rues de la ville. Il faudra être observateur car on y trouvera régulièrement les fameuses munitions et objets de soins derrière ces éléments vitrés.

James sait se défendre, trouvant assez vite une planche cloutée, puis un tuyau pour frapper au corps à corps, mais aussi de diverses armes à feu pour attaquer à distance. De la même manière que les objets restaurant la vie, les munitions pourraient aussi sembler être suffisante pour avancer sans craindre la pénurie. C’est sans compter le savant dosage des développeurs, vous demandant de réfléchir à quelles armes utiliser selon les ennemis, tenant de plus compte de la distance, avec un fusil à pompe complétement inefficace sur une moyenne distance, et dévastateur à courte distance, ce qui demande de se faire approcher de très près par les créatures. Le jeu n’est pas découpé en chapitres, mais plutôt en zone à explorer, avec un hôpital, un immeuble, ou une prison, chacune de ces zones se terminant pour la plupart par « un boss ». Et c’est là où vous saurez que l’on est dans un survival pur et dur, car toutes les munitions et items que vous aurez probablement eu envie d’utiliser avec grande générosité pour aider James sur des ennemis que l’on pourrait qualifier d’insignifiant, devront être mis à forte sollicitation pour les boss dont le fameux Pyramid Head, de retour en pleine forme lui aussi. Sachez donc être économe dès le départ, sachant que vous n’êtes de toute façon quasiment jamais obligé de vous battre contre les ennemis de bases, certains étant arrêtés par une simple porte, et d’autres pouvant être esquivés assez facilement, voire même complétement ignorés si vous restez à une distance honorable.

D’un autre côté, d’autres risquent de vous poser plus de problème, je vais d’ailleurs introduire ici le fameux concept chère à la série, la radio. En effet dès les premières heures de jeux, James trouvera une petit radio portable, qu’il gardera en permanence sur lui. Cette radio, en plus de parfois faire passer des messages de Mary, servira surtout à vous avertir de la présence d’ennemis proche, avec des grésillements plus ou moins insistants selon la distance. A vous d’apprendre à reconnaitre les sons distinctifs pour anticiper les attaques. Mais, car bien sur, il y a un mais, tous ne feront pas réagir la radio. Les ennemis immobiles, amas de jambes collées sur une autre paire de jambes, seront eux mortellement dangereux, par leur propension à se planquer dans les coins, invisible, jusqu’à votre passage à proximité. Vous devrez donc particulièrement attentif et observateur, et avancer prudemment dans les lieux exigus, pour ne pas vous faire attaquer et perdre de la vie bêtement. D’ailleurs pour les nouveaux venus, sachez également qu’une créature morte de Silent Hill, est une créature laissant une flaque de sang derrière elle. N’hésitez donc pas à achever au sol à 3-4 coups de pieds vos ennemis, au risque de devoir les voir se relever quelques secondes plus tard dans votre dos. La radio crépitant de toute façon tant qu’il reste un ennemi se déplaçant à proximité ou gisant au sol, mais en vie. Le bestiaire réagissant de manière toujours agressive dès que vous serez à portée, soyez à l’affut de tout, même si l’infirmière devant vous peut sembler un tantinet sympathique de dos. Celui ci étant d’ailleurs assez varié, avec des ennemis attaquant au sol, à distance en crachant des jets d’acides, ou au corps à corps cherchant à vous chopper et vous faire d’énormes dommages. En parlant des infirmières, sachez qu’il y a parfois quelques fêlures dans certains murs qui nécessiteront d’être frappé à plusieurs reprises pour ouvrir un passage et pouvoir passer à travers, et ces sympathiques femmes soignantes n’auront aucun problème à faire comme vous et à vous suivre à travers ces brèches… coriaces n’est ce pas ?

Habitué de la série, et jouant en mode de difficulté par défaut (normal pour les combats et énigmes), j’avoue ne pas avoir été surpris par le gameplay, très similaire à celui de l’époque avec un personnage certes un peu moins rigide, mais sans être un soldat des forces spéciales non plus. Reste que je me suis rendu compte, e voyant mon fils de 15 ans jouer au titre, que la difficulté reste relativement élevé pour les novices de la série. Rien d’insurmontable, mais j’ai bien ressenti la même appréhension que celle que l’on avait il y a plus de 20 ans de cela. Les réflexes reviennent vite donc, mais nos jeunes enfants (attention n’oubliez pas que le jeu n’est pas à mettre entre toutes les mains) devront réapprendre ce qu’est un survival, et c’est une bonne chose.

Les énigmes du jeu sont évidement de retour, avec des allers retours à faire au fur et à mesure de la progression dans la recherche d’objets nécessaires à débloquer la porte suivante ou le cadenas d’un coffre, mais dans mon souvenir les indices sont plus généreux qu’à l’époque. Les lieux sur la carte sont clairement entourés, et sont barrés une fois que l’on à fait le tour de ce qu’il y avait à faire/trouver, ce qui permet d’avoir une aide sur notre progression. Cela est loin dans mon esprit, mais je n’avais pas le souvenir que c’était le cas à l’époque de la sortie du titre originel. Certaines énigmes sont d’ailleurs similaires à celles de l’époque, quand d’autres sont des nouvelles. Il faudra parfois vous creuser les méninges en lisant des textes placés ça et la pour trouver des codes ou des mots à entrer, placer des éléments dans un ordre précis ou ramasser plusieurs objets et les combiner pour en créer un nouveau. On trouve aussi certains lieux qui semblent se marquer dans notre esprit, avec des aperçus d’anciennes énigmes « détruites », comme si on revenait vraiment à Silent Hill 2 refaire l’histoire une fois encore. Il est d’ailleurs intéressant de lire certaines théories sur le titre, parlant de boucle temporelle dans la vie, comme si James avait tenté moult fois de revenir… sans spoiler, on pourra d’ailleurs avoir quelques indices qui pourraient confirmer cette hypothèse… Sans bien sur oublier que le jeu possède plusieurs fins, qui se débloquent ensuite avec le mode new game + une fois le jeu fini une première fois.

Un remake solide

Techniquement parlant, le jeu est un pur plaisir, avec toujours un Unreal Engine 5 au top de sa forme. Les rues embrumées de la ville sont retranscrites dans une version parfaitement remise au gout du jour. Les nappes de brouillards qui se déplacent, les effets climatiques comme la pluie et le vent qui agissent sur l’environnement, sans parler des transitions avec la version métallique et crasseuse de la ville redonnent un coup de neuf au titre balayant sans problème les qualités de l’original pour une version techniquement irréprochable. Le brouillard ne sert plus à couvrir la distance de vue à cause des capacités du support faisant tourner le titre, mais est clairement un élément vivant de la ville. Même les personnages qui ont reçu un léger relooking, sont animés dans les cinématiques d’une manière très crédible, et donne à l’ensemble un sentiment de cohérence et de qualité qu’il fallait pour rendre hommage d’une belle manière au titre d’origine, sans faire hurler les fans au scandale. Seul bémol, le jeu est gourmand, et cela se ressent sur la PS5. Habitué à jouer en mode qualité sur tout les titres proposant cette option, j’ai donc fait le test du jeu dans ce mode tout du long, mais force est de constater que la PS5 souffre, avec quelques sauts d’images réguliers montrant les limites du ray tracing activé sur une simple PS5 standard, espérons que la PS5 pro puisse permettre d’avoir une meilleure stabilité sur ce point.

On retrouve aussi la bande sonore du titre d’origine, avec une simple remasterisation sans vouloir dénaturer quoi que ce soit, et c’est très appréciable. Sans parler de l’ambiance sonore, qui nécessite d’avoir un casque pour entendre toutes les petites subtilités des moindres bruits de grincement, des gémissements des ennemis, ou du silence pesant de certains endroits, ou seul un léger bruit sourd peut se faire entendre au loin. On est clairement au top sur ce point.

Enfin, n’oublions pas la dual sense, savamment exploitée pour nous immerger encore plus dans Silent Hill. Il y a bien sur le haut parleur de la manette qui retransmet les bruits de la radio, comme si on l’avait nous même en main. Mais il y a aussi les vibrations subtiles, comme la pluie battante où l’on ressent presque chaque goutte, ainsi que d’autres éléments comme le bourdonnement d’un ascenseur en déplacement, les vibrations en combats et beaucoup d’autres choses retranscrites entre nos mains par le biais de la manette. J’imagine que la version Xbox bénéficiera probablement de sensations similaires si elle sort un jour, mais la précision des vibrations de la Dual Sense me fera plutôt pencher vers la console de Sony pour ce titre si j’avais eu le choix à la sortie du titre.

Un « plaisir » de revenir à Silent Hill

Je pense que vous l’aurez compris, pour moi Silent Hill 2 est une franche réussite. La team Bloober a réussi l’exploit de remettre au gout du jour un titre qui aurait pu être qualifié d’intouchable, dans une version très respectueuse du support d’origine, mais se permettant aussi de corriger ce qui était nécessaire. Un jeu mythique comme Silent Hill 2 se devait d’avoir un remake de qualité, c’est chose faite aujourd’hui, après une tentative de remaster dans la HD collection qui s’était particulièrement loupée à l’époque. N’oubliez pas cependant que l’on est dans un survival horror dans la pure tradition, et que le jeu ne se montrera pas tendre si vous l’abordez comme un simple jeu d’action classique. Personnellement j’en redemande, et même si Bloober nous a présenté un nouveau titre original, je n’ai qu’un souhait, qu’ils continuent à travailler sur la série, en nous proposant des remasters de ce niveau pour les autres Silent Hill, voire de se lancer dans un tout nouveau véritable Silent Hill 5 (ou 7 si vous considérez Downpour et Homecoming comme canons à la série).