La dernière saga de Brittainy C. Cherry à récemment eu un recouverturage, et c’est enfin l’occasion de découvrir cette dernière !

Résumé du livre

Ils sont en deuil tous les deux, et vont tenter de réapprendre à vivre. Ensemble, ils sauront vaincre les idées reçues.

Tristan et Elizabeth sont voisins, ils n’ont rien en commun à part leur passé douloureux.

Elle a choisi de continuer à vivre, ne serait-ce que pour sa petite fille Emma.

Il a choisi de s’extraire du monde.

Mais Elizabeth ne l’entend pas de cette façon. Elle sait qu’ils sont tous les deux en miettes et qu’ensemble ils seront plus forts pour affronter leurs fantômes. C’est sans compter avec toutes les embûches que les habitants de leur petite ville vont mettre sur leur route.

Ensemble, ils sauront vaincre les idées reçues. vont endurer vont le fortifier.

Qu’est-ce que j’en pense ?

TAHB c’est l’histoire de Liz, une jeune femme qui a perdu son mari et qui tente de garder la tête hors de l’eau. C’est également l’histoire de Tristan, un jeune homme qui a perdu sa famille, sa femme et son fils. Ces événements tragiques les ont fait sombrer dans leurs plus obscurs retranchements. Et pourtant, la lumière n’est pas si loin.

Je pense que si vous avez lu les précédents ouvrages de Brittainy C. Cherry, vous êtes suffisamment informés de l’aspect dramatique et très poignant des romans de celle-ci. Celui-ci n’échappe pas à la règle, et jusqu’à présent, je pense que c’est celui qui m’a le plus bouleversé. Comme toujours, la plume de BCC est captivante et tisse une histoire à la fois poignante et addictive. Ses mots parviennent à toucher le cœur du lecteur et à le transporter dans l’univers des personnages. Elle a un talent certain pour retranscrire les émotions humaines, qu’elles soient joyeuses, tristes, passionnées ou déchirantes.

Dans TAHB, nos deux âmes errent dans leur vie, sans but, et tente tant bien que mal de s’en sortir, ou du moins de survivre dans ce monde si creux. L’histoire de Tristan et Liz naît dans un contexte très particulier et très bouleversant. On apprends à connaître nos protagonistes progressivement, et au fur et à mesure, on prends conscience de l’ampleur de leurs tourments. Entre de nombreux quiproquos règnent également des non-dits et beaucoup de déni, mais ce qui m’a le plus surpris c’est certainement le plot twist. Un événement très inattendu qui rajoute un rebondissement vraiment intéressant.

Il semblerait qu’une âme brisée pour encore respirer et revivre. En tout cas, c’est le cas dans TAHB et c’est vraiment une histoire magnifique. Je vous garantis un dépaysement assuré, vous verserez des larmes, mais c’est une magnifique histoire. BCC ne m’a jamais déçue, et TAHB s’inscrit parfaitement dans cette lignée ! Je vous recommande fortement cet ouvrage si vous êtes amateur de New romance, mais également si vous n’avez pas peur de sortir un paquet de mouchoirs !