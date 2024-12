Il y a quelques années, Karak avait su séduire les familles un peu joueuses en se proposant d’être une sorte de « Mon premier Dungeon Crawler ». Exploration de sombres couloirs, truandage de vilains monstres, découverte de trésors, tout y était ! La bonne nouvelle du jour, c’est que vous pouvez envoyer vos enfants fourbir leurs armes pendant que vous remplissez votre sac de potions parce que Karak est de retour !

Le dragon a enfin poussé son dernier soupir sulfureux. Il est vaincu et c’est avec le cœur gonflé de fierté et avec les poches remplies d’or volé que vous remontez vers la surface du donjon labyrinthique dans lequel vous n’avez eu d’autres choix que de vous enfoncer. Vous aspirez désormais à un repos bien mérité et quand vous voyez poindre la lueur du jour au détour du dernier couloir, vous vous mettez à rêver du chocolat chaud que vous allez vous offrir dans la première taverne venue…

Mais il va vous falloir repousser vos projets chocolatés à plus tard car à peine avez-vous pu avaler goulument une bouffée d’air frais de la surface que la terre se met à trembler. Partout, d’étranges gouffres éventrent le sol et se mettent à vomir des cohortes de monstres. Une main sur le pommeau de votre hache, vous prenez une grande inspiration… C’est l’appel du devoir…

Vos enfants ont grandi ? Eh bien le jeu aussi…

Bien qu’il représente une sorte de suite à l’histoire du premier Karak, vous n’aurez aucun besoin d’avoir joué à ce dernier (ni même d’en connaître l’histoire) pour vous plonger dans ce nouvel opus. Celui-ci propose en effet une aventure complètement nouvelle et s’est en plus doté de mécaniques revues !

Il faut dire qu’ils ont un peu grandi les enfants qui avaient exploré les tréfonds du premier donjon et tout l’intérêt de ce nouveau Karak est d’avoir su grandir avec eux. Plus subtil, plus tactique mais toujours aussi agréable à jouer, Karak II s’adresse désormais à des jeunes joueurs un peu plus expérimentés mais toujours avides d’exploration, de combats et de quelques butins durement gagnés.

Version 1.0.0

C’est l’heure de lever une armée…

Eh oui, à ennemis plus nombreux et plus méchants, héros plus courageux et surtout mieux entourés. Voilà l’un des principaux apports de ce Karak II : la possibilité de lever une armée. Il faut dire que les chemins de la surface seront toujours plus infestés de monstres et que pour espérer vaincre, les héros en herbe feraient mieux de ne pas partir la fleur au fusil…

Autre nouveauté : la possibilité de bâtir une ville afin de profiter de tous ce que les bâtiments ont à vous offrir… Des écuries qui vous permettront de bénéficier d’une action supplémentaire à chaque tour et pour le reste de la partie (bah oui, ça va vite un cheval quand même) au champ de tir qui vous permettra de recruter des archers en passant par les bannières de gloire qui très logiquement porteront votre renommée jusqu’aux confins du royaume, il y en aura pour tous les goûts architecturaux et tactiques !

Notre avis

Karak II réussit à franchir brillamment l’obstacle du « second jeu qui s’est rêvé aussi bon que le premier ». En conservant la mécanique ultra-efficace du jeu original mais en lui ajoutant aussi quelques spécificités pour le rendre à la fois plus diversifié et plus tactique, il poursuit la belle lignée due à son nom et promet d’être LE jeu familial qui mérite une place de choix au pied des sapins !

Karak II, un jeu de Petr Miksa, illustré par Roman Hladik, édité par Albi Games et distribué (en Belgique) Par Geronimo Games

Nombre de joueurs : 2 à 5

Âge : dès 10 ans

Durée moyenne d’une partie : 45 minutes à 1 heure

Visiter le site de Geronimo Games