Ys X : Nordics est un Action-RPG développé par Nihon Falcom. Il est disponible sur PS4, PS5, Switch et PC.

Faisant parti de la grande famille des jeux Ys, cet opus va-t-il réussir à perpétuer la tradition et les habitudes de la série tout en amenant sa touche personnelle ? Allons voir ça !

Nous récupérons notre héros, Adol Christin, pendant son trajet en bateau vers le continent de Celceta. D’un point de vue lore, cet opus s’inscrit directement après l’épisode II. Cependant, les épisodes d’Ys sont autoportants et il n’y a pas besoin de tous les faire pour comprendre l’histoire !

Très vite, le voyage va se retrouver perturbé par des Normans qui vont détourner le bateau. Une fois arrivé dans la ville de Carnac, les évènements vont s’accélérer et Adol va se retrouver confronté à une menace qui semble immortelle : les Griegers. Ces derniers vont détruire la ville et nos héros vont devoir fuir vers la base des pirates. Une alliance avec les Normans, et notamment avec la princesse Karja, va s’imposer pour lutter contre ces monstres. Un long périple va alors commencer pour sauver vos amis !

Cette alliance va être en cœur de l’histoire mais aussi du gameplay ! En effet, Adol et Karja seront les deux seuls personnages jouables du jeu. Notamment grâce à un lien de mana qui les relie et les empêche de s’éloigner. En combat, cela se matérialise par des capacités de combat en duo (parade, attaques spéciales, …) en supplément des capacités individuelles de chacun ! Une gymnastique pas forcément simple à appréhender dans les premières heures mais qui s’enrichit et devient plaisante plus le temps avance ! Le concept de mana va également s’enrichir au fur et à mesure du jeu en ajoutant des capacités de déplacement à nos héros (grappin, planche pour glisser, …). Des combats assez dynamiques avec des parades parfaites et des esquives parfaites qui viendront récompenser votre bonne lecture des combats. Rien de vraiment nouveau, mais c’est suffisamment bien réalisé pour que ça fonctionne !

A noter tout de même, des problèmes de caméra (et oui encore, …) sur les gros boss et un lock qui peut être capricieux sur les combats avec plusieurs ennemis.

Concernant les aspects RPG, les héros prendront des niveaux au fil du jeu vous permettant de débloquer des slots dans une espèce de Sphérier. Slot que vous pourrez remplir avec des « graines » vous octroyant divers bonus (attaque, défense, …). Tout un build à imaginer et optimiser pour profiter aux mieux des capacités des deux personnages !

Egalement, chaque technique de combat que vous utiliserez vous permettra d’améliorer sa maîtrise et une fois arrivée à 100%, de potentiellement en débloquer de nouvelles. Le farm ne s’arrête jamais !

Le jeu fournit également quelques contenus annexes qui vous détourneront de la quête principale et permettront de récolter quelques objets et XP intéressants. Que ce soit des quêtes secondaires, la libération d’îles envahies par les Griegers, la pêche, … ces activités seront toujours un détour agréable et bien récompensé.

Parmi les points qui ne m’ont pas plu, je suis obligé de mentionner toute le pan de gameplay lié au bateau. Celui-ci va vous permettre de vous déplacer entre les différentes îles, de combattre la flotte immortelle, … Malheureusement, je trouve que le tout est assez mou et brouillon. Pas assez dynamique, pas assez précis, … Même si le fait de pouvoir améliorer le bateau au fur et à mesure change un peu la donne, je n’ai pas vraiment apprécié ces différentes phases de jeu !

Et pour conclure, sur un aspect un peu plus technique, le jeu ne va pas vous en mettre plein les yeux. Sans être moche, les environnements sont assez vides et pas très détaillés. Par contre, tout l’aspect animation est très bien rendu et rend les déplacements et les combats plaisants. L’OST est également efficace même si un peu moins marquante que celles des derniers épisodes.

Ys X : Nordics est un bon A-RPG qui fait tranquillement évoluer la recette de la série avec son duo de personnage. Si les premières heures pourront rebuter, le plaisir de jeu s’améliore avec le temps ! Quelques défauts (notamment la partie navale) sont présents mais rien qui ne saura vous priver d’une bonne expérience !