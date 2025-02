Ces derniers temps, les éditeurs ont de plus en plus souvent la bonne idée d’adapter leurs pépites en version duel. Ce fut le cas de Kingdomino, de Splendor ou plus récemment encore de 7 Wonders. Mais au sein de cette prestigieuse liste, il manquait un autre titre majeur, celui qui allait nous permettre de nous baffer les monstrueuses joues en un contre un : King of Tokyo !

Une bataille de monstres, ça peut tout aussi bien être une affaire de duel (ce n’est ni Godzilla ni Kong qui nous contrediront) et après avoir passé des centaines d’intenses sessions de jeu à baffer nos adversaires, à détruire la ville et à user (et à abuser) de nos super-pouvoirs dans le King of Tokyo classique, c’est donc avec une certaine excitation que nous avons vu arriver la version Duel de cet excellent jeu.

C’est l’histoire de deux monstres et d’une corde…

Bien sûr, proposer une version duel de King of Tokyo demandait quelques adaptations des règles classiques (fini le tour de rôle au cœur de la vile où l’on baffait tout le monde mais où tout le monde nous baffait en retour). L’exercice était périlleux mais disons-le sans ambages, l’auteur du jeu a franchi l’obstacle avec brio.

Le jeu se présente sous la forme d’un tir à la corde, c’est-à-dire que deux pistes sont présentes sur le petit plateau central, l’une représentant le niveau de destruction de la ville et l’autre la cote de popularité de votre monstre. Au début de la partie, les pions correspondants sont placés au centre de la piste, à équidistance de chaque joueur. Et au fil de vos tours, votre but sera d’enchainer les jets de dés pour parvenir à attirer un de ces pions jusqu’au bout de votre piste ou à attirer les deux en même temps dans votre zone de projecteurs (eh oui, même les monstres ne sont pas insensibles aux feux de la rampe)…

Mais, et les baffes dans tout ça ? Pas de panique, elles sont toujours bien là. Une autre condition de victoire est tout simplement d’exterminer son adversaire. Il vous sera donc toujours possible de gifler votre opposant jusqu’à ce que mort s’en suive. Ouf…

Notre avis

King of Tokyo Duel est une vraie réussite. On y retrouve les agréables sensations qu’était capable de nous prodiguer le jeu original et celles-ci sont même encore rehaussées par quelques petits ajouts malins (coucou les jetons buzz). Les parties sont courtes, nerveuses et toujours très disputées. Le système de « tir à la corde » fonctionne parfaitement et les cartes spéciales comme les pouvoirs particuliers des monstres sont toujours aptes à faire basculer une partie.

Et pour ne rien gâcher, comme c’était déjà le cas dans les versions précédentes, le matériel du jeu est de haute qualité, et ce sans même parler des illustrations signées Quentin Regnes et toujours parfaitement dans le thème.

Bref, un excellent jeu qu’il fallait qu’on vous monstre !

King of Tokyo Duel, un jeu de Richard Garfield, illustré par Quentin Regnes et édité par Iello.

Nombre de joueurs : 2

Âge : dès 8 ans

Durée moyenne d’une partie : 20 à 30 minutes

Acheter King of Tokyo Duel sur Philibert

Visiter le site de Iello