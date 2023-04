Nina travaille à la bibliothèque de Birmingham, faisant de sa passion son travail. Mais depuis quelques temps, le doute plane au-dessus d’elle et de ses collègues. Rentabilité oblige, le projet qui s’annonce est de construire une grande médiathèque délaissant de ce fait les petites bibliothèques de quartier. Pauvre Nina, que va-t-elle faire ? Elle peut bien postuler au nouveau poste proposé mais il semble terriblement loin de ce tout ce qui fait son amour de la lecture.



Et si elle envoyait tout valser ? Et si c’était pour Nina l’occasion de réaliser son rêve ? Avoir sa propre librairie. Restons tout de même un peu sur terre, une librairie, cela coûte une certaine somme mais qui a dit qu’un local ne devait pas être en mouvement ? C’est ainsi que nous partons dans une aventure littéraire et écossaise avec Nina à bord de son van rempli de livres.



Ce que j’aime avec cet auteur, c’est l’assurance de passer un bon moment. Feel-good, oui mais pas niais pour autant avec toujours une trame plus en profondeur. Et là, elle me gâte !

Un livre qui parle de livres, que demander de plus ? Ce bouquin c’est du plaisir, de l’émotion, des livres, de l’amour, des beaux paysages, des doutes, des espoirs et surtout l’envie d’y croire.