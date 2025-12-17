Il y a un an jour pour jour (ou presque), nous vous disions tout le bien que nous pensions de la dernière itération de Clank ! : sa version Catacombes. Aujourd’hui, nous revenons pour vous parler (avec toujours autant d’amour dans la voix) de son extension : Antres et Cavernes Oubliées.

Votre avidité n’a donc plus aucune limite… Après avoir pillé les catacombes (mais aussi des antres de dragons, des bateaux pirates et même des vaisseaux spatiaux), vous n’avez pas pu vous empêcher de pousser l’exploration jusqu’à de sombres antres et cavernes oubliées. Tout ça pour quoi ? Pour un artefact aussi précieux que poussiéreux…et sur lequel vous venez de trébucher. Clank ! Tiens, serait-ce Médusa que vous venez de réveiller ?

A croire que les catacombes pleines de (vilaines) surprises n’avaient pas révélé tous leurs secrets, les voici qui mènent vers d’étranges antres et cavernes. Celles-ci, au travers de 12 nouvelles tuiles et de 50 nouvelles cartes Donjon, vont venir souffler un vent de fraicheur sur votre Clank ! (oui, un vent de fraicheur au cœur des catacombes, c’est comme ça, que voulez-vous que l’on vous dise ?!). De nouvelles tuiles et de nouvelles cartes mais évidemment, vous vous en doutez, ce n’est pas tout ce que cette extension vous réserve. Au menu, des cartes Trophée qui vous apporteront autant de pouvoirs passifs que de points en fin de partie, des gouffres voraces (oui, des gouffres avec des dents), des autels hantés ou d’étranges bazars (qui vendent d’aussi belles choses que des marchandises volées ou des ragouts mystiques). Vous en voulez plus ? Alors pourquoi ne pas rendre une petite visite à Médusa ou à ce bon vieux Sphinx. Après tout, c’est bien aussi d’être changé en pierre. C’est à la mode, la pierre. Bon sauf quand un ennemi rushe vers la sortie, alors évidemment, c’est un peu gênant des genoux en pierre.

Bref, vous l’avez compris, il n’en fallait pas beaucoup pour nous convaincre mais, une fois de plus, l’équipe d’Origames l’a fait avec brio. L’extension de Catacombes est une superbe façon d’étoffer votre jeu et de rendre Clank Catacombes encore meilleur (si c’était possible !).

PS : Et parce qu’on l’adore, on vous remet le P’tit Pitch du Clank ! Catacombes original !

Clank ! Catacombes : Antres et Cavernes Oubliées, un jeu de Paul Dennen, édité par Origames.

Nombre de joueurs : 2 à 4

Âge : dès 14 ans

Durée moyenne d’une partie : 45 à 90 minutes

