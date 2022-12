Les éditions Marabout en collaboration avec Le Bon Coin nous présentent aujourd’hui un ouvrage qui n’est autre qu’un guide inspirant incluant conseils, histoires et anecdotes de décorateurs, artistes et créatifs, DIY (do it yourself ou encore « fais-le toi-même ») en tout genre ou encore tendances décryptées pour une décoration éthique, durable et dans l’air du temps ! Cette parution tombe à pic ! Pourquoi ? Pour plein de raisons différentes telles que le boom de la seconde main avec la volonté profonde de modifier les modes de consommation actuels, les budgets de plus en plus serrés qui incitent à faire attention à toutes les dépenses et encore plus lorsqu’il s’agit d’ameublement ou de décoration ou encore l’influence de nombreux médias et inspirateurs présents en nombre sur les réseaux sociaux qui nous guident dans nos choix au quotidien. Au prix de 19.90€, 208 pages regorgeant d’idées créatives vous attendent à travers la présentation de huit styles différents : campagne, seventies, scandinave, ethnique chic, industriel, slow, color pop et bohème. De quoi vous inspirer amplement!

Une chasse au trésor sur Le Bon Coin de plus en plus plébiscitée !

Une tendance écologique et éthique dirait-on qui n’est autre que de chiner, parfois de longues heures sur votre ordinateur ou sur votre application du Bon Coin sur votre smartphone à la recherche de la perle rare, de la cerise sur le gâteau que l’on attend des fois pendant de longs mois ! Les confinements successifs et le déploiement du télétravail à grande échelle et donc le temps passé chez soi qui a du coup fortement augmenté depuis quelques années maintenant nous a naturellement mené vers une réflexion plus profonde sur l’importance de la place de notre foyer dans notre vie, son aménagement, sa décoration, sa structure etc… A cela s’ajoute l’inflation qui nous concerne tous cette année, cette réalité économique qui nous pousse à une vigilance toute particulière sur notre budget chaque jour sans rechiner sur un coup de cœur par-ci ou par-là. Ces dépenses matérielles autrefois secondaires prennent une plus grande place dans notre vie ces temps-ci tout en gardant un œil aguerri sur le prix, la qualité et également la provenance. La seconde main n’a jamais été un phénomène aussi cool tant pour l’habillement que pour l’ameublement ou la décoration. Et c’est justement aujourd’hui ces deux dernières thématiques qui sont mises à l’honneur dans le guide la déco chinée.

Dans ce guide s’enchaîne la présentation (même en image !) de huit styles au-devant de la scène dans nos intérieurs actuels. S’ajoutent des interviews de femmes et d’hommes débordant d’inspirations dont certains sont devenus experts en la matière aujourd’hui ! 10 astuces de restauration complètent ces thématiques afin d’allier achats et travaux manuels pour une harmonie intérieure parfaite. Contenu divers et varié donc qui constitue réellement une présentation complète du sujet de la seconde main avec des informations générales sur les styles de décoration avec en complément des touches personnelles alimentées par les intervenants de cet ouvrage, déjà accro à cette pratique !

Féru de chine, de décoration, de créations manuelles ou d’inspirations pour un projet futur d’achat ou de rénovation ? Laissez-vous tenter par ce guide agrémenté d’autant plus de belles illustrations qui vous permettra d’orienter vos recherches d’objets, de meubles ou de décorations sur Le Bon Coin ! Toutes les astuces et informations concernant les différentes thématiques y sont mentionnées et présentées en détail à travers conseils pratiques, reportages et interviews. Tour d’horizon à 360° donc sur cette pratique en devenir qui n’est autre que la seconde main. Proposé au prix abordable de 19.90€, vous deviendrez vite un incollable de la seconde main et de la chine ! Il n’est pas trop tard pour le prévoir sous le sapin pour tous les (futurs) adeptes de ce mode de consommation durable et éthique !