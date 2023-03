Ce roman prolonge les aventures de l’agent Joy Morel et de sa brigade. Je n’ai pas (encore !) lu les ouvrages précédents.

Pour lutter contre la surpopulation carcérale et les réinsertions ratées, le gouvernement met en place un projet secret qui consiste à exiler sur une île des criminels inadaptés à un retour à la vie civile. Un exil sans règle si ce n’est l’assurance de ne jamais revenir. Afin de contrôler l’évolution de ce projet, une psychologue se rend sur l’île en immersion avec un policier pour la protéger. Malheureusement, ils ne se rendent pas aux différents rendez-vous d’évacuation … Une seconde équipe est donc envoyée et nous allons suivre principalement les aventures de l’agent Joy Morel. Ça tombe bien, elle est en plein doute sur son travail et l’efficacité de la justice. Elle va ainsi laisser mari, fils et collègues pour atterrir en enfer.

Le casting fait la part belle à tous les psychopathes imaginables (nécrophile, chef de secte, cannibale, …). Hommes et femmes sont réunis sur la même île. Pour s’intégrer, Joy va se rapprocher de certains criminels et découvrir la hiérarchie sur place. Mais sont-ils tous si psychopathes que ça ? Ont-ils tous leur place ici ? Cet exil est-il pire que la peine de mort ? Beaucoup de questions que va se poser Joy durant son aventure. En parallèle, différents événements se passent en métropole et auront un impact sur l’infiltration de Joy et de son collègue.

L’exfiltration des quatre agents sera-t-elle un succès ? Vous le saurez au bout des 550 pages de ce livre ! Si certains événements et rebondissements sont prévisibles, l’histoire arrive à surprendre et pousse le lecteur à ne pas lâcher le livre. Les 550 pages se dévorent très vite grâce au style de l’autrice (chapitrage très court) et à une action qui ne s’arrête jamais. Certains passages pourront poser problème à certains lecteurs car assez explicites et violents (agression sexuelle, physique, …).

A travers son intrigue et ses personnages, le livre pousse à la réflexion sur certains sujets (possibilité de réhabilitation des criminels, rôle de la prison, …). Une très bonne lecture si on adhère au style polar assez violent. J’ai hâte de me plonger dans le reste de la bibliographie d’Angélina DELCROIX !