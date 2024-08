Emily Henry est de retour en France avec son dernier roman Happy Place, un véritable succès dans la sphère des réseaux sociaux !

Résumé du livre

Harriet et Wyn forment le couple idéal : ils vont ensemble comme le pain et le beurre, le gin et le tonic, Blake Lively et Ryan Reynolds.

Pourtant cet été, ils vont devoir mentir à leurs amis… Car Harriet et Wyn ont rompu six mois plus tôt, et personne n’est encore au courant. Ce sont leurs dernières vacances dans le cottage où ils retrouvent la même bande de copains depuis dix ans, et ils ne veulent pas gâcher ce moment précieux… alors ils vont jouer la comédie une semaine de plus. A priori, c’est un plan parfait – enfin, si vous le regardez de loin, à travers des lunettes de soleil enduites de crème solaire.

Qu’est-ce que j’en pense ?

La traduction en français d’Happy Place était probablement une de mes sorties les plus attendues du second trimestre de 2024.

Pour décrire brièvement Happy Place, il s’agit d’une romance de seconde chance mais également de recherche de soi. Harriet et Wyn sont deux anciens amants, ils se sont connus très jeunes et ont vécu de très belles années, d’abord en tant qu’amis, puis en tant qu’amoureux. Hélas, de nombreux évènements dans leur vie ont fait que ces derniers se sont éloignés, des mauvaises habitudes se sont installées et finalement, leurs chemins se sont séparés. Toutefois, ils finissent toujours par se retrouver tous les ans, dans cette maison au bord de la mer avec leurs amis communs : là où tout a commencé.

La lecture d’Happy Place ne vous laissera pas indemne. Sous ses apparences toutes mignonnes, ce livre renferment des sentiments bien plus profonds, ce qui est vraiment caractéristique et propre à Emily Henry. Ayant déjà lu une première fois ce roman en VO, j’ai eu peur de le redécouvrir en français, car bien souvent la traduction ne reflète pas véritablement la plume de l’auteur. Ainsi, la traduction d’Happy Place est une réussite. La plume d’Emily Henry est parfaitement traduite, et absolument toutes les émotions présentent dans la version originale sont retranscrites à la perfection dans cette version traduite en français.

L’histoire de Wyn et Harriet m’a particulièrement touchée. Tout d’abord, Harriet a ses propres bagages, qui ne sont pas toujours évidents à porter et cette dernière à tendance à vouloir se mener la vie dure. D’un autre côté, Wyn est extrêmement sensible au bien-être d’Harriet et ce faisant ce dernier est prêt à la suivre pour être heureux avec elle. Les chapitres sont divisés: d’une part, on lit des chapitres dans le présent, avec notre casting de personnages qui évolue avec beaucoup de non-dits, et c’est très poignant et émouvant. D’autre part, on lit des chapitres dans le passé, cela nous permet de rassembler l’ensemble des pièces du puzzle, et de comprendre la complexité de cet amour, et de ces amitiés.

En bref, Emily Henry triomphe encore avec sa dernière traduction d’Happy Place. C’est une véritable réussite, et je pense que celui-ci mérite vraiment d’être lu. Il mélange du bonheur, de la tristesse, mais surtout, ce plot twist totalement inespéré vous redonnera foi en l’amour ! Dans une ambiance très estivale, ce roman est parfait pour cet été. Alors n’hésitez pas, glissez-le dans votre valise !