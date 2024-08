Résumé du livre

Quand votre amour de jeunesse vous a brisé le cœur, travailler pour lui n’est peut-être pas la meilleure des idées !

Après avoir collectionné les mégalomanes, les pervers narcissiques et les égocentriques, je croyais avoir atteint ma dose maximale de salauds. Il faut dire que depuis ma rupture dévastatrice avec Devin, chaque tentative pour trouver l’amour a été ponctuée de déceptions et d’échecs. Mais, je déclare solennellement que c’est terminé !

Quand ma meilleure amie m’envoie à un rendez-vous arrangé, je décide d’offrir une chance à ce bel inconnu pour redonner un peu de peps à ma vie sentimentale. Cependant, le scénario s’est répété avec ce lâche qui a préféré fuir avant même de m’adresser la parole ! Et qui était aux premières loges ? Devin Ryan, toujours aussi arrogant et inaccessible, revenu du passé pour me hanter. Mais attention, il n’est plus le rebelle mystérieux de mon adolescence. Non, il est désormais le PDG de la chaîne hôtelière de luxe où je traine mon balai en tant que femme de ménage. Autant dire que nos retrouvailles ne sont pas limitées à cet incident malheureux…

Qu’est-ce que j’en pense ?

Je me suis laissée influencée par bookstagram et j’ai craqué : j’ai enfin sorti Stupide Karma de ma pile à lire. C’est pour moi l’occasion de découvrir la plume de Tessa Wolf ! Et on embarque immédiatement aux côtés de Péneloppe, une femme pleine de vie et d’audace mais qui est une vraie tornade ambulante : la faute à qui ? Son karma clairement négatif. Ce petit soleil ambulant est diamétralement opposé à Devin, son premier amour qui ne cesse de la hanter depuis que celui-ci à disparu de sa vie sans aucune explication quelques années auparavant. Devin est un homme froid, qui ne semble ressentir aucune émotion à cause de son enfance tourmentée par ses parents très exigeants et violents. Hélas, l’existence de notre héroïne se retrouve bouleversée par sa réapparition dans cet hôtel où Péneloppe travaille.

Ce roman n’est vraiment pas ce que j’ai imaginé en lisant son résumé et en lisant les premiers chapitres. Alors que j’ai eu un peu de difficultés à me plonger entièrement dedans dès les premiers chapitres, je me suis finalement laissée emporter dans ma lecture sans aucune contrainte: la preuve, j’ai fini celui-ci au beau milieu de la nuit sans même voir l’heure passer !

Stupide Karma m’a fait rigolé, beaucoup rigolé et peu de livre m’a procuré autant d’émotions positives comme cela ! La plume de Tessa Wolf est fluide, sans trop de longueur apparente malgré certains déboires de notre protagoniste qui m’ont paru un peu grossiers. Ce livre m’a également fait peur et j’ai eu peur de le finir. J’ai ressenti une tristesse immense à certains moments, et pourtant, cette fin est si belle dans toute cette sombre histoire. C’est un roman qui fait du bien et qui prône la positivité.

En bref, j’ai beaucoup apprécié ma lecture de Stupide Karma. C’est une très belle découverte, et j’ai d’autant plus une nouvelle autrice à découvrir davantage au détour de ses romans déjà paru ! Ce roman est un arc-en-ciel d’émotions, il vous fait ressentir un tas de choses et c’est une expérience tellement agréable. Je vous recommande vivement cette lecture, qui est bourrée d’humour, mais également d’amour.