Paru aux éditions Picquier le 23/08/2024, ce livre coréen nous propose de découvrir le quotidien de Yeong-ju qui vient d’ouvrir une librairie de quartier.

Résumé du livre

Yeong-ju a décidé de réaliser son rêve et d’ouvrir une librairie de quartier. Cette entreprise commence tranquillement par ramener un peu de vie au quartier mais Yeong-ju va s’investir de plus en plus jusqu’à embaucher un barista et organiser des évènements de plus en plus réguliers.

A travers la découverte de ses clients et de sa propriétaire, la librairie Hyunam nous faire découvrir un pan de la société coréenne et son impact sur la famille, le travail, le bonheur, …

Qu’est-ce que j’en pense ?

L’histoire de cette libraire et de sa libraire marche très bien. J’ai pris énormément de plaisir à parcourir les pages et découvrir au fur et à mesure les différentes personnalités visitant (voire habitant) dans la librairie. La fin d’un pan d’histoire enchaîne directement sur l’arrivée d’un nouveau personnage ou sur l’évolution d’une situation passée ce qui rend la lecture très agréable et sans longueur. Cependant, on est pas totalement dans un roman où tous les chapitres se suivent directement. De temps en temps, le récit va passer du coq à l’âne ce qui peut troubler !

Tous les personnages vont permettre à l’auteur de montrer un pan de la société coréenne (l’amour, le travail, la jeunesse, …) et de donner quelques clés de compréhension sur les problématiques actuelles de la société. A travers ces personnages, la librairie prend vie et on se projette très bien dans cet environnement très calme et convivial. Un petit café dans une main et un livre dans l’autre à écouter les auteurs ou à participer à une réunion du club de lecture !

Comme quoi, une librairie sans chat ça peut marcher ! Un ouvrage qui se lit tout seul (350 pages) et que j’ai trouvé assez drôle et touchant. Une lecture qui ne plaira pas à tous mais qui m’a personnellement assez convaincu !