Ça fait un bail que je n’ai pas joué à des jeux qui se passent dans l’espace… Ces genres, je ne les ai vraiment appréciés que quand j’étais môme, en jouant à la gameboy, sur l’excellentissime R-Type (nostalgie, quand tu nous tiens).

De nombreux titres sont sortis depuis, mais étrangement, ils ne m’ont pas autant attiré que ça. Le dernier jeu spatial auquel j’ai joué est Everspace 2. Il était plutôt sympa, mais il manquait un petit quelque chose que je ne saurais expliquer pour vraiment me tenir en haleine jusqu’au bout. Malgré cela, j’ai passé un bon moment dessus.

En toute évidence, il faut croire qu’en grandissant, j’ai exploré d’autres horizons et j’ai appris à aimer d’autres types de jeu. Mais pour cette fois, j’avais envie de sortir de ma zone de confort en testant un autre shooter/aventure spatial : Void Sails.

Ce titre indé porte l’empreinte du studio Ticking Clock Games. Il va bientôt prendre son envol sur Steam, plus précisément le 14 mai 2025. Bon, alors, c’est comment, me diriez-vous ? Allez, embarquez pour le test pour en savoir plus !



Baaaateau… dans les cieux

Dans Void Sails, on contrôle un bateau volant, enfin pas vraiment : on incarne le capitaine du dit bateau, même si on ne voit ce dernier qu’à travers les scènes du jeu. La bande-annonce m’a d’ailleurs vraiment rappelé Peter Pan, et pour être honnête, c’est ce qui m’a réellement poussé à le tester.

L’aventure est caractérisée par un synopsis intrigant mais classique : vous allez voyager à travers un système solaire inexploré pour retrouver votre père disparu.

Première qualité du jeu : le level design qui retranscrit une ambiance lovecraftienne, comme les graphismes, est globalement réussi. Les niveaux sont bien structurés et les détails sont bien animés sur l’écran.

Je salue l’effort des développeurs sur ce point et je les félicite pour le bon boulot qu’ils ont fait au niveau de la conception du bateau, qui est très joli ! On remarque clairement l’attention portée aux détails : la coque, les voiles, les cordages suspendus, etc. Par contre, les autres décors sont un peu simplistes et manquent de richesse visuelle mais ça ne gâche en rien l’expérience in-game. Un autre détail : le jeu n’est, pour le moment, jouable qu’en anglais. Il faut donc s’y connaître un minimum dans cette langue pour suivre l’histoire.



Une petite limite dans la jouabilité du titre

Petite déception côté jouabilité : Void Sails n’est pas compatible avec les manettes et n’est jouable qu’avec le combo clavier + souris. J’ai pourtant tenté de paramétrer les touches pour le faire fonctionner à la manette, dans les options du jeu, mais sans succès. J’ai également configuré ma manette avec Steaminput, mais certaines touches ne fonctionnent pas.

Bref, c’est un peu dommage et frustrant dans la mesure où les contrôles sont assez simples et peu nombreux et que le jeu devrait être facilement jouable sur manette ! Un correctif pour ce problème dans une future mise à jour serait le bienvenu et ne pourrait que ravir les pad lovers comme moi.



Une maniabilité facile



Il est facile de diriger le bateau. Pour affronter les ennemis (car oui, il y en a et beaucoup qui plus est), vous allez pouvoir utiliser des canons et aussi un laser pour un assaut frontal. Le tir s’effectue avec le bouton gauche de la souris. Pour viser avec les canons, il vous suffit de maintenir le clic droit, de tourner le bateau vers la direction où se trouvent les ennemis, de tirer et le tour est joué.



Plus que de l’exploration

Dans ce jeu, outre l’exploration, vos choix façonnent le gameplay. Je m’explique : il vous sera demandé, en progressant dans l’histoire, de prendre certaines décisions qui auront des conséquences directes sur la trame narrative.

Et au-delà de la narration, vous pourrez aussi personnaliser votre bateau pour le rendre plus mastoc qu’il ne l’est déjà et donc faciliter grandement les affrontements.

La sensation des combats, qu’ils soient contre des bateaux ennemis ou des entités extraterrestres, est plutôt bonne dans l’ensemble.

Pour ce qui est de la difficulté, sachez que Void Sails est assez difficile ! J’ai eu un peu de mal à venir à bout des 3 vaisseaux ennemis, en arrivant un peu loin dans l’histoire. Je considère ça comme un bon point car bien que les mécanismes semblent simples, les combats aériens avec les ennemis exigent un minimum de finesse et une bonne dose d’adaptabilité en termes de pilotage.

L’ambiance du jeu se veut zen, portée par une musique apaisante qui frôle parfois la monotonie. Ce n’est, certes, pas le point le plus marquant du titre, mais difficile de le reprocher au studio, qui a visiblement concentré ses ressources sur la jouabilité du titre.



En résumé



Ce jeu indépendant signé Ticking Clock Games propose une aventure poétique dans un univers original lovecraftien. Malgré une bande-son un peu monotone et l’absence de compatibilité avec la manette, le jeu reste fun et offre une bonne bouffée d’air frais dans un monde où les jeux nerveux et exigeants sont devenus des références. Une alternative intéressante pour ceux qui recherchent un vent de fraîcheur…