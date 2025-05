Irisy Aqua est un jeu d’action et de stratégie japonais de type “battle royale” développé et édité par Otorakobo.

Une histoire mystérieuse

Dans Irisy Aqua, on incarne plusieurs personnages féminins appelés Irisies, filles d’une mystérieuse déesse qui a disparu. Le monde dans lequel on évolue est appelé “Eden, la grande mer” et se base sur la couleur, dont les personnages se servent pour développer leurs pouvoirs.

Pour les différencier, chaque personnage a un caractère très marqué ainsi qu’une couleur propre. On retrouve ainsi sept filles aux pouvoirs uniques qui vont se battre pour défendre leurs convictions et prendre en main leur destin. Un jour, l’une d’entre elle trouve une lettre de leur mère dans laquelle elle leur demande de combattre le mal qui surgit de la mer, des bugs, semblables à ceux que l’on peut trouver dans un système informatique. Ce n’est pas tout car elle demande aussi à ses filles de se battre entre elles pour désigner la nouvelle dirigeante de ce monde.

C’est ainsi que deux groupes vont se former : certaines d’entre elles vont partir de leur côté tandis que d’autres ne vont pas accepter que leur mère les pousse à s’entretuer et vont décider de s’allier pour la retrouver et lui demander des explications. Nous suivons l’histoire d’une de ces dernières à savoir El, qui veut tout mettre en œuvre pour que ses sœurs ne se séparent pas mais va vite être confronté à la dure réalité qui la rattrape petit à petit au fil de l’aventure.

La narration s’inspire des RPG japonais classiques, misant sur de nombreux dialogues entre les personnages pour dévoiler progressivement l’univers. On ne retrouvera donc pas de cinématique et la lecture sera de mise pour appréhender au mieux le lore du jeu. Cet élément n’est, en soi, pas perturbant quand on est habitué à cette structure de narration; cependant cela peut vite instaurer un sentiment de longueur dans le gameplay pour les joueurs n’étant pas familier avec ce type d’interactions. D’autant plus que ces séquences représentent une partie importante du mode histoire.

Pourtant, il serait regrettable de passer à côté de l’histoire qui donne envie d’en savoir plus et de continuer l’aventure pour découvrir les mystères de ce monde et les raisons qui ont amené la mère des Irisies à prendre de telles décisions. Le tout accompagné d’une direction artistique très originale et qui colle bien avec l’univers instauré par le jeu.

Un gameplay avec du potentiel

Concernant le gameplay du jeu, il est donc en accord avec le lore en se basant sur la couleur et notamment les trois couleurs primaire de la lumière, à savoir le système RVB (Rouge, Vert et Bleu) qu’il va falloir gérer pour améliorer nos capacités et en obtenir de nouvelles au cours des combats. Ces derniers se déroulant en plusieurs phases durant lesquels il sera possible de choisir parmi trois pouvoirs, chacun étant d’une certaine couleur. Il faudra donc les utiliser de manière à effectuer des synergies entre eux. Par exemple, en combinant un buff vert (augmentation de dégâts) avec une attaque rouge, on obtient une attaque jaune, plus puissante. Il en sera de même pour les dégâts subis qui, en plus de nous faire perdre de la vie, nous fera perdre de la charge de couleurs. On retrouve ainsi le nombre 255 pour le maximum de charge, 255 étant le nombre maximum pour les teintes de couleurs dans le système RVB.

L’arène de combat est elle aussi importante et influencera l’efficacité de nos capacités étant donné qu’elle est également séparée en trois parties : une rouge, une verte et une bleue. Il est d’ailleurs regrettable que l’arène ne change pas selon l’endroit dans lequel on se trouve. Il n’y a qu’une seule arène et cela devient vite redondant visuellement.

Il sera possible de découvrir, au fil de l’aventure, le gameplay des sept Irisies qui ont chacune des caractéristiques différentes qui reflètent leurs caractères respectifs.

Un mode multijoueur est également disponible et c’est d’ailleurs grâce à lui que Irisy Aqua pourrait montrer son vrai potentiel grâce au mode “Battle Royal” qui regroupe sept joueurs qui devront s’affronter et essayer d’être le dernier survivant, avec la possibilité de personnaliser les compétences des Irisies entre chaque partie pour adapter le gameplay à ses préférences. Malheureusement, le jeu étant exclusif à la Nintendo Switch, un abonnement online sera nécessaire pour profiter du multijoueur; un investissement en plus du jeu qui pourrait refroidir certains joueurs.

J’ai également trouvé le gameplay un peu lent par rapport au thème du jeu. Je pense qu’il aurait gagné à être plus dynamique, que ce soit au niveau des déplacements ou de la vitesse d’attaque. Partir dans une tout autre direction et intégrer un système de tour par tour aurait aussi pu être intéressant, ce type de gameplay étant commun de ce genre de jeu.

Le concept est pourtant prometteur et original : l’utilisation de la couleur pour attaquer est une bonne idée et le combo des attaques permet d’établir des stratégies variées.

Conclusion : Un jeu prometteur

Irisy Aqua nous propose une expérience originale grâce à une histoire intéressante qui nous plonge dans un univers mystérieux qui recèle des secrets que nous devrons découvrir tout au long de notre aventure. La narration, composée de dialogues entre les personnages ne plaira, certes, pas à tout le monde mais prendre le temps de s’y intéresser permettra de découvrir la profondeur des personnages, tiraillés et devant faire des choix moraux intenses pour faire valoir leurs convictions dans ce monde aussi beau que cruel.

Le gameplay, bien que prometteur, n’est malheureusement pas à la hauteur de la narration de par son manque de dynamisme qui dénote avec ce que renvoie le thème du jeu.

Le mode multijoueurs est une des forces principal du jeu en apportant de la compétitivité mais ce dernier est bridé par le fait qu’un abonnement soit nécessaire pour profiter de ce service.

Irisy Aqua est donc un jeu avec du potentiel qui mérite que l’on s’y intéresse. Cependant, je pense que certains points sont à améliorer, notamment au niveau du gameplay.