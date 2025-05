Sepulcrum est un jeu de type rogue like au tour par tour édité et développé par MDH Software. On y incarne un groupe d’aventuriers ayant pour but de défaire le mal qui sévit dans le royaume.

Une histoire classique

Sepulcrum reprend les codes classiques d’une aventure dans un univers “heroic fantasy”. Pour commencer, vous l’aurez sans doute remarqué dans l’introduction mais le lore du jeu est assez banal : un groupe d’aventuriers doit sauver un royaume du mal qui le ronge. Une histoire que l’on peut retrouver dans n’importe quelle campagne de Donjon et Dragon qui est, somme toute, plutôt efficace comme base pour un jeu. Sepulcrum choisit ainsi la facilité quant au récit qu’il nous propose.

Concernant les personnages, là encore, nous retrouvons les classiques du jeu de rôle comme le chevalier, le magicien, le druide, le barbare ou encore l’archer entre autres. Le bestiaire n’a, malheureusement, lui non plus, rien de très original : on affronte en majorité des bêtes sauvages, des bandits ou des monstres bien connus tels que des sorcières, des loups garous ou des vampires.

L’ambiance du jeu est cependant bien réussie. Malgré le fait que les idées soient basiques, elles sont bien travaillées et nous plongent tout de même dans l’univers du jeu. La direction artistique est détaillée et les visuels sont agréables. La musique nous accompagne tout au long de la partie et dynamise cette dernière. Le sound design est quant à lui un peu inégal : les sons d’ambiance et de menus sont plutôt en accord avec le jeu et le gameplay mais le bruitage des personnages et des ennemis est un peu trop forcé parfois et gâche l’immersion.

Sepulcrum nous propose donc une expérience familière mais qui reste tout de même efficace malgré un manque de maîtrise sur certains points.

Un gameplay complexe mais réussi

Si vous n’êtes pas accoutumé aux jeux au tour par tour tactiques, il sera peut-être difficile de prendre en main Sepulcrum. En effet, ce dernier ne propose pas de tutoriel si ce n’est les quelques conseils stratégiques que l’on peut retrouver dans le menu principal. A titre d’exemple, ce n’est qu’après plusieurs parties que j’ai compris comment nos possibilités d’actions étaient déterminées : chaque action comme un déplacement ou une attaque coûtera un certain nombre de points, ces derniers étant déduits de nos points d’actions totaux durant le tour. J’estime pourtant être un habitué du genre en ayant pu jouer à des titres tels que Baldur’s Gate 3, Darkest Dungeon ou, dans une moindre mesure, Dofus.

Ces derniers étant clairement des inspirations pour Sepulcrum : on retrouve notamment le système de tour par tour de Baldur’s Gate 3, le level design inspiré de Dofus ou encore le système de loot et de traits de caractère de Darkest Dungeon. Ce dernier a aussi légué sa difficulté au jeu. En effet, ce ne sera pas une promenade de santé que de parcourir les contrées de ce royaume. Vous aurez le choix de la difficulté mais, ayant joué quatre parties en mode normal, je ne suis pas parvenu à venir à bout du premier boss.

Cela m’amène à parler d’un autre point essentiel dans le jeu : la stratégie. Il va être impératif de bien réfléchir à ses choix tout au long de la partie, et ce dès le début. En effet, avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut d’abord choisir les aventuriers qui vont nous accompagner tout au long de notre périple. Il est possible de choisir trois personnages parmi les différentes classes proposées, il faudra donc faire en sorte de créer des synergies pour que le groupe soit le plus efficace possible.

Concernant la progression pendant la partie, le jeu reprend le système bien connu de rogue like, à savoir une avancée de niveaux en niveaux avec des évènements aléatoires sur notre chemin. Les “niveaux” se séparent en quatre catégories distinctes : les combats, les événements aléatoires, les magasins et les repos. Ces derniers apportent une mécanique originale à savoir choisir entre se reposer pour regagner la santé perdue ou s’entraîner pour gagner un point d’expérience, déblocable en gagnant un combat ou en s’entraînant et servant à acquérir des compétences passives qui améliorent notre personnage.

C’est donc tout au long de la partie que le groupe va pouvoir être amélioré en trouvant des objets puissants sur les ennemies, en les achetant chez le marchand ou en débloquant des compétences pour nos personnages. Il sera également possible de recruter des nouveaux membres pendant notre aventure pour nous aider à avancer. Il faudra donc faire preuve de réflexion pour améliorer les bon personnages, acheter les bons objets et faire en sorte que la compagnie soit la plus efficace possible pour surmonter la difficulté mise en place par le jeu.

Et cela ne s’arrête pas aux améliorations des personnages mais jusqu’à la stratégie mise en place sur le champ de bataille. Je pense notamment au placement de nos unités, à la gestion des capacités ou encore à l’anticipation des déplacements ennemis.

Sepulcrum va chercher à nous pousser dans nos retranchements et nous mettre au défi d’avancer le plus loin possible à l’aide des stratégies élaborés pour venir à bout de nos ennemis.

Conclusion : Un jeu familier

Malgré une histoire banale et un bestiaire classique, Sepulcrum arrive à se démarquer en reprenant des éléments de titres connus tels que Baldur’s Gate ou Dofus et en les combinant de manière à proposer un gameplay complet et à la hauteur de la difficulté du jeu. Difficulté qui se fait ressentir par la puissance des ennemis mais également par la compréhension des mécaniques de gameplay qui peut s’avérer laborieuse pour les joueurs n’étant pas initiés au genre.

Cependant, le jeu saura offrir un véritable défi aux joueurs chevronnés qui voudront tenter l’expérience.