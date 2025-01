Après le succès du premier volume, notre chère femme de ménage revient dans nos librairies francophones !

Résumé du livre

C’est une chance inespérée pour Millie d’avoir décroché un nouveau travail. Chez les Garrick, un couple fortuné qui possède un somptueux appartement avec vue sur New York, elle fait le ménage et prépare les repas dans la magnifique cuisine.

Cela paraît trop beau pour être vrai. Et effectivement, la femme de ménage ne tarde pas à déceler quelques ombres au tableau… Son patron, Douglas Garrick, est d’humeur de plus en plus changeante. Et pourquoi sa femme Wendy reste-t-elle toujours enfermée dans la chambre d’amis ?

Le jour où Millie découvre du sang sur une chemise de nuit, elle ne peut plus rester les bras croisés. Quelque chose se trame dans cette maison. Une situation à laquelle Millie n’est pas préparée et qui pourrait bien se retourner contre elle si elle continue de vouloir découvrir les secrets des autres…

Qu’est-ce que j’en pense ?

J’ai attendu très patiemment que la suite du roman La femme de ménage, qui a fait un énorme succès et qui a été un gros coup de cœur 2024 pour moi !

Dans Les secrets de la femme de ménage, on retrouve notre chère Millie, qui a beaucoup évolué depuis et qui aspire de à de nouveaux projets dans sa vie ! Toutefois, elle a besoin de financer sa reprise d’études, et continuer à occuper des postes en tant que femme de ménage pour de riches familles.

Ça tombe bien, les Garrick recherchent une femme de ménage, car Wendy Garrick est apparemment souffrante et a besoin d’aide. Toutefois, c’est étrange… Wendy est tout le temps enfermée dans sa chambre, et Millie a interdiction formelle de s’approcher d’elle…

Le voile de doute se lève lorsque Millie retrouve à de multiples reprises des taches de sang, tantôt sur les vêtements, tantôt au sol et dans la salle de bain.

J’ai vraiment beaucoup attendu cette suite et je suis bluffée. Freida McFadden est la reine du plot twist, on ne me fera pas penser le contraire !

Le récit est parfaitement construit, et bien qu’au début, j’ai eu peur d’une certaine redondance, les événements m’ont rapidement convaincu du contraire. Tout s’enchaîne à une perfection, chaque élément s’assemble et révèle un peu plus de ce suspens qui plane au fil des pages ! Je ne vous en révèlerai pas davantage sur l’intrigue afin de vous éviter tout spoiler.

La plume de McFadden est vraiment addictive, j’ai tourné les pages sans m’arrêter et lorsque je n’avais pas l’occasion de lire, j’écoutais le livre audio (qui est également très réussi !). J’ai dévoré ce roman à une vitesse folle, et cela, grâce au mystère qui ne cesse de croître au fur et à mesure qu’on avance.

La fin m’a complètement retourné la tête ! Comme ce fut le cas dans le premier volume, le twist final est totalement inattendu : alors que je pensais avoir tout compris, je m’étais trompée sur toute la ligne !

Je pense sincèrement que Freida McFadden est une des meilleures autrices de thriller de cette génération, et c’est incontestable. J’ai hâte de découvrir la suite des aventures de Millie, mais aussi de découvrir ses autres romans !

En bref, si vous êtes amateur de suspens et surtout de plot twist complètement inattendu, foncez et lisez les romans de Freida McFadden.