Aujourd’hui, petit zoom sur un jeu mobile que je viens de découvrir sur le tard. Mis en avant par Apple sur son App Store pour les belles captures d’écran que l’on peut en tirer, #DRIVE est bien plus qu’une belle gueule. Il est aussi un excellent jeu, téléphone en main, offrant sensations intéressantes, plaisir de jeu immédiat et forte possibilités de progression.

« Si tu vas dans la voiture de quelqu’un, tu chantes sa chanson. » – Proverbe polonais

Mais #DRIVE, c’est quoi ? Paru en 2019 – oui, je sais, c’était il y a TRÈS longtemps, dans le monde pré-apocalypse – le titre développé par Pixel Perfect Dude est un hommage au road movies des années 1970. Le but est simple : conduire, encore et toujours, le plus loin possible. Un jeu sans fin comme on en retrouve de nombreux sur mobile, mais qui propose une vraie expérience satisfaisante.

Session découverte sur les routes de Pologne

Le jeu nous propose de prendre le contrôle d’un grand nombre de véhicules différents, le tout dans des contrées variées. Des champs de lavande français, aux sombres forêts polonaises, en passant par les rues bondées du Japon ou les paysages colorés du Mexique, #DRIVE nous fait voir du pays.

« Ne freinez jamais, une voiture c’est fait pour rouler, pas pour s’arrêter. » – Film A bout de souffle

Si le jeu est disponible complètement gratuitement, aussi bien sur iOS (iPhone et iPad) qu’Android, certains achats in-app peuvent vous permettre de débloquer certains véhicules supplémentaires, ou de les booster de manière accélérée. Un procédé classique désormais, mais qui n’est ici pas du tout nécessaire pour pouvoir profiter du jeu comme il se doit.

Une session avec la Pro Cam activée

Côté gameplay, on est sur quelque chose de très minimaliste : la voiture avance seule, et on la dirige simplement en tapotant à gauche ou à droite de l’écran pour la faire tourner dans la direction concernée. Ajoutez à cela la possibilité de freiner en appuyant des deux côtés simultanément, et vous détenez 100% des clefs nécessaires pour vous lancer.

« Qu’est-ce que c’est un road-movie ? Quelqu’un qui décide de monter dans une voiture sans savoir où il va. » – Benoît Poelvoorde

Au long du trajet, il est possible – et nécessaire – de passer dans des stations-services pour faire le plein, au garage pour réparer la voiture, ou dans certaines boutiques pour récupérer donuts pour faire disparaître la police et autres bonus pour se simplifier la vie.

Enfin, un petit mot sur la partie technique du jeu, qui est à mon sens le gros point fort : visuellement, le jeu se démarque par un style tout particulier qui fait mouche et met particulièrement bien en valeur les décors les plus colorés. Je ne saurais que trop vous conseiller d’activer la Pro Cam (voir vidéo ci-dessus), légèrement plus délicate à jouer mais qui offre un rendu qui rend encore davantage hommage aux cinéma de genre qu’apprécient les développeurs.

En bref, #DRIVE n’est peut-être plus tout jeune, mais il mérite encore que les gens s’y attardent. On prend plaisir à conduire sans véritable but et, à vrai dire, n’est-ce pas tout l’intérêt ?

Télécharger le jeu : App Store / Google Play Store