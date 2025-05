Fly Corp est un jeu de gestion de compagnie aérienne développé par les studios KishMish Games et AI Games FZ LLC. Le jeu est disponible sur toutes les plateformes et il est initialement sorti sur support mobile. Le jeu est traduit en français.

Vous allez ainsi prendre les rênes d’une compagnie aérienne qui a pour but de desservir le monde entier. Vous allez commencer petit avec un seul pays et quelques villes et au fur et à mesure que vous accumulez de l’argent, vous allez pouvoir débloquer d’autres pays, et avec ceci, d’autres villes. Ce sera alors l’heure des grandes décisions. Allez-vous uniquement faire des vols internationaux entre les capitales ou allez-vous tenter d’optimiser les déplacements des voyageurs en reliant des petites et moyennes villes entre elles ?

Mais où est Toulon ??

Quoi qu’il en soit, vous aurez la possibilité d’agrandir les aéroports de chaque ville afin de gérer plus de voyageurs et également d’améliorer les avions (ou d’en rajouter) sur chaque ligne reliant deux villes. Le but étant bien évidemment de faire voyager le plus de monde possible, le plus rapidement possible afin d’emmagasiner les dollars ! De temps à autres des événements auront lieu (JO, crise sanitaire, …) et impacteront le nombre de voyageurs d’une ville / pays voire même la disponibilité des aéroports. Attention, si un aéroport passe en surcharge, c’est le game over !

Le jeu propose plusieurs modes de jeu. Un mode Jeu Libre où vous n’aurez pas vraiment de contraintes et pourrez gérer à votre rythme la conquête des airs. Un mode Découvrir le monde où vous devrez débloquer chaque pays avec six minutes maximum pour débloquer suffisamment de fonds ! Une longue course contre la montre ! Et vous aurez également un certain nombre de scénarios vous mettant aux prises avec des situations un peu spéciales mais avec toujours l’objectif de faire voyager tout le monde.

C’est le bordel

Mis à part ça, le jeu n’offre pas grand-chose de plus. L’aspect graphique est très léger avec juste une carte du monde sur laquelle on peut naviguer pour gérer ses aéroports ou ses avions. Le jeu met en avant le niveau de remplissage des aéroports et des avions via un code couleur assez classique (vert / jaune / rouge). C’est dommage que le niveau des aéroports et d’autres informations n’apparaissent pas directement sur la carte. Il manque également quelques tableaux de gestion plus globaux permettant d’avoir une vision complète de l’état de sa flotte et de ses aéroports. Également, la maniabilité à la manette n’est pas aisée, notamment quand plusieurs lignes de transport se croisent.

Fly Corp est un jeu plutôt chill et on est parfois assez proche d’un idle game. On ressent fortement l’origine mobile du jeu qui est assez léger en termes de fonctionnalités de gestion. Un jeu qui ne révolutionne rien mais qui peut accrocher les joueurs par son aspect très tranquille et reposant**,** même si certains scénarios pourront vous mettre un peu la pression !