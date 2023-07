La célèbre autrice de Bookstagram et Booktok débarque enfin en France.

Résumé du livre.

Deux meilleurs amis.

Dix road trips.

Une dernière chance de tomber amoureux.

Poppy et Alex n’ont absolument rien en commun. Il est grand, calme et aime rester chez lui avec un bon livre. Elle est petite, grande gueule, mordue de fêtes et de voyage. Pourtant, ils sont les meilleurs amis du monde. Depuis dix ans, chaque été, ils se donnent rendez-vous pour une semaine de vacances ensemble.

Jusqu’à il y a deux ans, quand ils ont tout gâché…

Coincée dans son train-train quotidien, Poppy ne rêve que d’une chose : retrouver son ami et leur traditionnel road trip estival. Lorsqu’Alex accepte de repartir avec elle, Poppy sait que c’est sa dernière chance de tout arranger entre eux. Mais après deux ans de silence, peuvent-ils vraiment faire comme si rien ne s’était passé ?

La nouvelle reine de la comédie romantique revient avec un roman pétillant, qui vous laissera une douce impression de chaleur et de nostalgie, comme au retour des meilleures vacances.

Mon avis.

J’avais hâte de retrouver Emily Henry, effectivement il s’agit d’une de mes autrices VO préférées et j’avais vraiment hâte de découvrir ses oeuvres en français. Je n’avais qu’une appréhension: que la traduction ne soit pas à la hauteur de Emily Henry.

C’était un pari risqué pour moi, et pourtant, c’est toujours autant un coup de coeur. J’ai adoré retrouvé l’essence de la plume de Emily dans cette version de People we meet on vacation en français.

People we meet on vacation c’est une romance, vraiment slow-burn mais surtout un friends-to-strangers-to-lovers: le cocktail parfait. Poppy et Alex était autrefois meilleurs amis, totalement inséparables, et voilà que suite à un malheureux incident ces derniers ne sont plus en contact depuis 2 ans. Ils se manquent mutuellement terriblement, et Poppy décide d’y remédier.

Le récit mélange des flashbacks des étés passés ainsi que le présent, et chaque chapitre à toujours un lien avec le suivant ou le précédent. C’est un format que j’apprécie énormément car rien n’est jamais laissé au hasard. Ce fut à nouveau un coup de coeur, j’ai adoré retrouvé Poppy et Alex.

En bref, c’est une romance rafraîchissante, sans prise de tête et absolument parfaite pour l’été, elle vous donnera un goût de voyage: que demander de plus?