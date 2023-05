C’est une bien triste nouvelle qui est parvenue à nos oreilles dans la soirée du 24 mai. La légende Tina Turner s’en est allée à 83 ans, laissant derrière elle des décennies de carrière et de tubes qui ont rythmé nos journées et nos soirées. On revient dans cet article sur les plus grands moments de sa grande carrière.

Le duo dynamique avec Ike Turner

Les débuts musicaux de Tina Turner ont été marqués par son partenariat explosif avec Ike Turner. Ensemble, ils ont livré des performances électriques avec des tubes tels que « River Deep – Mountain High » et « Proud Mary ». Une harmonie musicale qui en a laissé une trace dans l’esprit de nombre de personnes !

En solo et plus forte que jamais

Tina Turner a pris son envol en solo après avoir dit « Good Bye Baby » à Ike. Son album « Private Dancer » en 1984 a été un coup de génie, propulsant Tina en haut des charts avec des hits comme « What’s Love Got to Do with It » et « Private Dancer ». Ces titres ont traversé les générations et figurent parmi les plus gros tubes incontestables de la chanteuse.

Un spectacle légendaire à Rio de Janeiro

À Rio de Janeiro en 1988, Tina Turner a mis le feu à la scène avec un concert en plein air rassemblant plus de 180 000 fans. Un spectacle monumental qui reste gravé dans les mémoires et qui a contribué à propager la fièvre Tina Turner aux quatre coins de la planète !

Le show du Super Bowl

Lors du Super Bowl XXXIV en 2000, Tina Turner a enflammé le stade avec une performance de mi-temps époustouflante. Sa présence et son énergie contagieuse ont marqué les esprits et ont fait d’elle la reine incontestée du Super Bowl ! Elle a partagé la scène avec des artistes tel qu’Enrique Iglesias, Christina Aguilera ou encore Phil Collins.

« I, Tina » : L’autobiographie officielle !

En 1986, Tina Turner a publié son autobiographie « I, Tina » (Moi, Tina), dévoilant les hauts et les bas de sa vie personnelle et professionnelle. Un livre captivant qui nous a permis de mieux comprendre la femme derrière la légende. On y apprend certains détails de son enfance difficile, ses choix de carrière et la gestion de sa santé mentale.

Une place au Rock N Roll’ Hall of Fame

En 1991, Tina Turner a été honorée en étant intronisée au prestigieux Rock and Roll Hall of Fame. Une reconnaissance ultime pour son incroyable contribution à l’industrie musicale. Queen Tina a marqué l’histoire du rock et de la soul !

Des tournées planétaires qui décoiffent

Les concerts de Tina Turner sont légendaires ! Ses tournées mondiales comme « Break Every Rule Tour » (1987-1988) et « Twenty Four Seven Tour » (2000-2001) ont enflammé les foules à travers le globe. Des spectacles à vous faire perdre la voix et à vous laisser ébloui(e). Pour ceux qui ont eu la chance de pouvoir assister à l’un de ses concerts, n’hésitez pas à nous partager votre expérience !

On se souviendra d’elle comme l’une des plus grandes icônes du Rock N Roll’, qui savait parfaitement enflammer chaque scène où elle se produisait. Son énergie contagieuse nous manquera bien !