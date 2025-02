Le hasard fait bien les choses. J’étais en effet à la recherche d’un lecteur CD depuis quelques temps afin de pouvoir continuer à écouter ma « collection » de CD mais je ne trouvais pas de modèle qui correspondait niveau prix, taille ou design. Sur le papier, la chaîne micro Hi-Fi Sharp XL-B514 semble répondre aux besoins de tout le monde.

Pour le contexte, mon salon fait environ 25m² et je n’aime pas spécialement mettre la musique ultra fort. Il me faut donc un matériel qui peut couvrir cette zone de vie avec un volume et une qualité sonore corrects ! Qu’en est-il une fois le matériel installé ?

Une installation les doigts dans le nez

En sortie de carton, ce qui frappe c’est le peu de place que prend la chaîne Hi-Fi et ses deux enceintes. Nous sommes vraiment sur un modèle réduit ! En complément, une télécommande est fournie et cette dernière semble bien grosse comparée au reste du matériel ! Vous trouverez l’ensemble des spécifications en suivant ce lien.

Sans surprise, la mise en place de la chaîne Hi-Fi est simple comme bonjour. Il suffit de relier les deux enceintes à l’unité centrale (en respectant le positionnement gauche / droite) et de relier cette dernière à une prise électrique ! Visuellement, on est sur un look plutôt simple et moderne même si la coque plastique peut faire un peu cheap.

Du classique mais efficace

Côté son (le plus important en soi), je n’ai pas grand chose à redire. Mon utilisation casu colle parfaitement avec la puissance fournie et la taille du matériel. Par contre, si vous cherchez un son fidèle et puissant, cette chaîne risque de ne pas répondre à votre besoin. Différentes égaliseurs sont fournis afin d’adapter rapidement le son à ce que vous écoutez.

Que ce soit en lecteur CD, radio, USB ou Bluetooth, l’utilisation de la chaîne est très simple et rapide. Seul bémol, sur l’ensemble de mes CDs, la chaîne n’a pas été capable de détecter le nom des chansons et se contentait d’afficher Sans titre. Dommage ! Côté radio, je n’ai pas exploré plus que ça, mais il n’y pas de découverte automatique des fréquences. Il est cependant possible d’enregistrer ses favoris pour les retrouver plus tard.

L’appairage Bluetooth avec l’appareil émetteur s’est fait sans soucis avec mon téléphone Android ou avec mon PC, il n’y a donc pas de problème de côté là !

La XL-B514 remplit donc parfaitement son rôle dans mon cas d’usage !

Le petit plus

Sharp m’a également fourni une petite radio, répondant au doux nom de DR-P420 et d’une jolie couleur rose pastel ! Vous trouverez toutes les informations techniques en suivant ce lien.

Cette radio fonctionne soit à pile (4 LR6) ou via une alimentation micro USB (câble non fourni). Il n’y a pas de batterie intégrée, la radio devra donc être branchée en permanence si vous passez par le câble USB ! Sinon, vous perdrez vos réglages de base (l’heure par exemple).

Première bonne surprise en le branchant, la radio balaie automatiquement l’ensemble des fréquences (via DAB+) et permet de naviguer automatiquement entre les différentes radio détectées ! Vous pouvez également vous connecter en Bluetooth pour diffuser depuis un appareil externe ou alors parcourir manuellement les fréquences FM pour choisir votre radio !

La radio fourni un son suffisant pour une petite pièce mais de la même manière que pour la chaîne Hi-Fi, cela risque de ne pas suffire si vous souhaitez de la puissance ! A mon avis, c’est un appareil qui convient très bien pour une chambre d’enfant / adolescent ou pour une salle d’attente par exemple.

Conclusion

Ces deux systèmes son ne sont clairement pas fait pour ceux qui cherchent de la haute qualité et performance sonore. Mais pour un usage plus modeste et réduit, ils font clairement le job pour un encombrement minimal !

Merci à Sharp pour la fourniture du matériel.