2 heures à tuer est une catégorie spécifique de test express de jeux vidéo, où le testeur passe maximum 2 heures, et pas une seconde de plus, sur le jeu pour donner son avis rapide ainsi qu’une évaluation pour savoir si on a envie de continuer de jouer au titre, ou si l’on passe au suivant.

Galerie d’images

Vidéo(s) de gameplay

Le test flash

Quantum Odyssey est un ovni vidéoludique. Pensé comme un puzzle game, le jeu tente le pari de vous apprendre la mécanique quantique sans aucune connaissance en mathématique ou en physique quantique. Chaque niveau se présente comme un tutoriel vous apprenant le fonctionnement d’un élément après l’autre. Et en effet, au départ ça fonctionne, on apprends ce qu’est un Qubit, de son double état (comme le chat de Schrödinger) et on apprends à utiliser les outils en notre possession pour diviser le Qubit sous plusieurs formes, pour atteindre l’objectif en bas de l’écran.

De premier abord, la résolution d’un puzzle suit toujours la même logique. Les niveaux se déroule sur une forge quantique, générant un Qubit dans son état complet en haut de l’écran et descend sur une ligne. La forge peut contenir plusieurs lignes au départ, et vous avez ensuite tout un tas d’outils à placer sur la gauche, en ouvrant la boite à outils. Un peu de la même manière qu’en électronique, ou en programmation, les outils sont des « portes logiques » que vous pouvez placer sur le circuit ci dessous. Chaque porte logique aura un impact sur la ligne ou les lignes correspondantes dans la forge, pouvant diviser x-fois la ligne – ce qui divisera d’autant le Qubit (et sa valeur numérique), change sa couleur, etc… Vous avez sur la droite de l’écran la possibilité d’afficher le tableau de correspondance pour les couleurs, car vous l’apprendrez au fil des étapes, lorsque les Qubits d’une certaine couleur rencontre une autre couleur sur la même ligne, il peuvent parfois s’annuler et du coup être détruit, ou changer également de couleurs. Votre objectif sera simple à chaque fois, vous devrez faire atterrir le ou les Qubits divisés, sur la bonne ligne en bas de l’écran de la forge, avec la bonne taille (valeur numérique) et couleurs. Et pour ajouter un peu de challenge, vous obtiendrez un meilleur score si vous y arrivez en utilisant le moins de coups possible. Sachant qu’un coup est compté pour chaque porte logique placée, retirée ou supprimée.

Clairement au début, on s’amuse, on apprends et on se rend vite compte que c’est pas si compliqué d’apprendre quelques bases de la physique quantique, mais plus on avance et plus les niveaux se complexifient et on commence à souffrir. Pour ma part, je suis arrivé à un moment du jeu, où je plaçais les portes au petit bonheur la chance pour essayer de résoudre le niveau, car ma compréhension de l’ensemble quantique dépassait un poil mon envie de continuer de jouer. Le développeur ne s’en cache pas, et il n’est pas rare d’avoir un popup dans le jeu, ouvrant un petit questionnaire rapide sur notre état d’esprit actuel, et si on trouve que le jeu est assez divertissant ou non. D’ailleurs le parallèle avec le titre éducatif se fait d’autant plus fort que si l’on parvient à terminer les 400 niveaux que contient le jeu, on obtient une certification « Quantum Literate » approuvé par l' »European Union’s DigiQ consortium of universities«

Techniquement parlant, l’interface est claire et lumineuse, et on peut zoomer sur l’écran pour afficher plus en détails les niveaux les plus complexes. L’ensemble est adapté au titre que nous avons en main.

Le Test Quantum Odyssey 2.5 Score Un puzzle-game éducatif pour apprendre les bases de la physique quantique Pours Une facon attrayante d'appréhender la physique quantique Contres Le full anglais peut rebuter d'autant plus pour la compréhension de chaque élément

Le full anglais peut rebuter d'autant plus pour la compréhension de chaque élément Le jeu devient vite difficile Conclusion Contrairement à ce que le dévéloppeur indique, on doit vite avoir besoin de connaissances mathématiques et logiques pour progresser dans le titre, au risque de passer d'un jeu à une epreuve douloureuse. Mi jeu, mi programme éducatif, le titre plaira problabement à certains d'entre vous, et reste bien réalisé. Soyez cependant averti qu'il vous faudra du courage et beaucoup de patience pour arriver à la fin.