Je vais commencer par une confession : Spider-Man: No Way Home ne m’avait pas particulièrement emballé. Revoir des visages familiers avait évidemment son petit effet, mais derrière le fan service, je trouvais le film assez peu convaincant. Autant dire que je n’attendais pas forcément des miracles de Brand New Day. Et pourtant, cette nouvelle aventure m’a beaucoup, beaucoup plus plu. Parce qu’au milieu des combats et des retrouvailles, elle prend le temps de nous faire retrouver Peter Parker.

Derrière le masque, un Peter Parker qui perd pied

Petit rappel utile : à la fin de No Way Home, le monde entier a oublié Peter Parker. Spider-Man existe toujours, mais le garçon sous le masque a disparu des souvenirs de ses proches. Y compris de ceux avec lesquels il avait construit sa vie.

Brand New Day exploite vraiment cette solitude. Peter continue de jouer les héros, mais on le sent plus fragile, parfois dépassé par ce qu’il traverse. Tom Holland est très bon dans ce registre. Il conserve ce qui rend son personnage sympathique, tout en laissant apparaître des failles qui lui faisaient parfois défaut.

On ne bascule pas dans un Spider-Man constamment sombre et torturé, heureusement. Mais voir ce garçon perdre un peu pied lui donne une épaisseur bienvenue. Sauver les autres n’empêche visiblement pas d’avoir soi-même besoin d’aide.

Et puis il y a MJ. Sans vous raconter leurs scènes, certaines m’ont profondément touché. Leur histoire porte désormais un déséquilibre douloureux : Peter se souvient de ce qu’ils ont partagé, alors qu’elle ne se souvient plus de lui. Le film trouve dans cette situation une émotion qui m’a bien davantage accroché que les retrouvailles spectaculaires du précédent épisode.

Le Punisher, du spectacle et des perspectives réjouissantes

Autre plaisir personnel : retrouver Jon Bernthal dans le rôle du Punisher. J’adore cet acteur, et sa présence apporte immédiatement quelque chose. Son énergie plus brute fonctionne très bien face à Holland. C’est le genre de rencontre entre personnages que j’ai plaisir à voir au cinéma.

Sans trop en révéler, le film ouvre aussi une porte particulièrement intéressante pour remettre les X-Men sur le devant de la scène. Et ça, je suis complètement client. Ces personnages méritent vraiment de retrouver la lumière, tant leurs histoires peuvent apporter à cet univers.

Rassurez-vous, cette dimension plus émotionnelle n’empêche pas Brand New Day d’être un très bon film d’action. Plusieurs séquences sont franchement chouettes visuellement, et le plaisir de retrouver Spider-Man en mouvement reste intact.

Mais ce que je retiens surtout, c’est d’avoir été touché par Peter Parker. J’étais venu voir un super-héros ; je suis ressorti en ayant davantage envie de suivre le garçon sous le masque. Pour moi, c’est une belle réussite.