Chez Conso-Mag, nous avons eu l’opportunité de tester pendant plusieurs jours le dernier-né de la marque Mova, le M10. Cet aspirateur eau et poussière, fruit de la collaboration avec Dreame, s’annonce comme une petite révolution dans le secteur du nettoyage domestique. Doté d’une puissante aspiration, d’une fonction d’auto-nettoyage et d’une autonomie conséquente, il promet de simplifier grandement l’entretien de votre intérieur. Verdict après une semaine d’essai !

Un design léger et maniable

Dès le déballage, on remarque à quel point le Mova M10 est pensé pour être léger et facile à manier. Avec seulement 0,9 kg en main, il ne fatigue pas le bras, même après plusieurs minutes d’utilisation. Les déplacements entre les pièces se font sans encombre, et son angle de rotation à 90° lui permet de se faufiler aisément sous les meubles et autour des obstacles.

Cette maniabilité est idéale pour les personnes qui recherchent un appareil polyvalent, capable de nettoyer en profondeur sans avoir à déplacer tout l’ameublement.

Une puissance d’aspiration au rendez-vous

Le Mova M10 ne se contente pas d’être maniable, il est aussi redoutablement efficace. Grâce à son moteur amélioré et à une aspiration allant jusqu’à 18 kPa, il vient aisément à bout des saletés tenaces, qu’il s’agisse de poussière, de miettes ou de poils d’animaux. La pression descendante de 20 N ajoute un réel plus, en garantissant un bon contact avec le sol et des résultats impeccables.

Durant notre test, nous avons particulièrement apprécié la technologie Advanced Tangle-Free™ : fini les cheveux et les débris qui s’entortillent dans la brosse ! Cette innovation simplifie grandement l’entretien, un détail qui fait toute la différence au quotidien. Et ce n’est pas un luxe pour nous à la maison en ce moment (Chérie, si tu lis cet article, sache que je t’aime malgré les kilos de cheveux qui tombent partout !)

Nettoyage eau et poussière : l’atout polyvalent

L’autre point fort du Mova M10 réside dans sa double fonction eau et poussière. Que vous ayez renversé une boisson ou que vous souhaitiez simplement aspirer les saletés sèches, l’appareil s’adapte à toutes les situations. Cette fonctionnalité est complétée par la séparation intelligente des déchets solides et liquides, évitant ainsi le mélange d’eau et de poussière dans le bac de récupération.

En pratique, nous avons pu nettoyer rapidement de petits accidents liquides sans avoir à sortir la serpillière ou la vadrouille. Un vrai gain de temps pour un quotidien moins contraignant ! Et avec une petite fille de 6 mois qui commence à découvrir à quel point c’est amusant de faire tomber toute sa nourriture par terre, on a eu de quoi tester cela dans des conditions optimales !

Un auto-nettoyage qui fait la différence

Après chaque utilisation, l’aspirateur a tendance à s’encrasser, et le nettoyage des brosses peut souvent devenir fastidieux. Mova a donc équipé le M10 d’une fonction d’auto-nettoyage complète. Un lavage à l’eau chaude (jusqu’à 75°C) et un séchage doux à l’air chaud en seulement 5 minutes permettent de retrouver une brosse parfaitement propre, prête pour la prochaine séance.

Nous avons trouvé ce système particulièrement efficace, d’autant plus qu’il évite la prolifération de bactéries ou de mauvaises odeurs. Plus besoin de s’encombrer de brosses détachables difficiles à nettoyer : on lance l’auto-nettoyage, et on peut vaquer à ses occupations pendant que le M10 s’occupe du reste. C’est l’un des points qui m’avait déplu sur

Une expérience enrichie par les fonctionnalités intelligentes

Mova ne s’arrête pas là et dote son aspirateur d’une fonction intelligente de détection et d’ajustement de l’aspiration. Concrètement, lorsqu’il détecte des débris plus importants ou une surface plus sale, l’appareil adapte automatiquement sa puissance d’aspiration.

Pendant nos tests, nous avons apprécié l’écran LED qui délivre des informations en temps réel (niveau de batterie, type de surface détectée…) ainsi que les messages vocaux. Cela apporte un confort d’utilisation très appréciable, surtout lorsqu’on veut optimiser son nettoyage sans se prendre la tête.

Une autonomie satisfaisante

Côté batterie, Mova annonce 40 minutes d’autonomie. Dans les faits, nous avons facilement pu nettoyer un appartement de taille moyenne (environ 70 m²) sans avoir à recharger l’appareil en cours de route. Le temps de charge restant tout à fait raisonnable, l’aspirateur est vite prêt pour une nouvelle session de nettoyage.

Rapport qualité-prix et disponibilité

Avec un prix de lancement de 399€, le Mova M10 se positionne comme un appareil haut de gamme tout en restant abordable. Il offre des performances de nettoyage très convaincantes et des fonctionnalités avancées (aspiration puissante, auto-nettoyage, détection intelligente).

Que vous soyez propriétaire d’un grand espace ou d’un plus petit logement, le Mova M10 répond aux exigences d’un nettoyage en profondeur, rapide et sans effort. Pour les intéressés, il est d’ores et déjà disponible sur le site officiel de Mova.

Notre verdict

Après plusieurs jours d’essais, nous pouvons dire que le Mova M10 est un excellent choix pour ceux qui recherchent un appareil polyvalent, compact et intuitif. Sa puissance d’aspiration, sa fonction eau et poussière, ainsi que son auto-nettoyage en font un allié précieux au quotidien. Ajoutez à cela un design ergonomique, une autonomie solide et un prix compétitif, et vous obtenez un aspirateur qui a toutes les qualités d’un incontournable.

En bref, Mova frappe fort avec ce nouveau M10 qui apporte un réel gain de temps et d’énergie dans la routine ménage. Si vous êtes en quête d’un aspirateur eau et poussière performant, ce modèle mérite toute votre attention.

Acheter sur Amazon