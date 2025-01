Le second et dernier volume de la duologie de dark romance de Joyce Kitten est enfin disponible en librairie !

DISCLAIMER: cet ouvrage est destiné à un public averti et contient des scènes pouvant choquer ou heurter la sensibilité du lecteur.

Résumé du livre

La tornade Milton a frappé mon existence avec une force spectaculaire. Du brasier qui m’animait en entrant à l’université, il ne reste que des cendres. Dorénavant, je ne peux que constater le désastre qu’il a laissé dans son sillage.

Toutefois, la partie ne fait que commencer et s’il a gagné la première manche, nul doute qu’il ne se prépare pas à la seconde. Après son dernier coup, j’ai compris à quel point les cartes étaient truquées. Qu’à ne cela ne tienne…

Laisse-moi le temps de relever l’échine pour récupérer mon jeu et voyons qui de nous deux, cette-fois, possède le meilleur atout.

Qu’est-ce que j’en pense ?

Après avoir enchaîné de nombreuses lectures de New romance, je retrouve la plume de Joyce Kitten dans le second tome de sa duologie Borderine.

Retrouvez la critique du Tome 1 ci-dessous :

Je l’ai déjà dis, mais je me répète: il s’agit d’une dark romance. Ce roman est destiné à un public averti et ne doit pas tomber dans les mains des plus jeunes.

Je ne m’étalerai pas sur la trame principale, car je ne préfère pas apporter de spoiler, notamment si vous n’avez pas encore lu le premier volume ! On se retrouve donc après les épisodes houleux entre Lara et Ezrah dans la fin du premier volume. Lara a pris une décision radicale : elle est partie à New York afin de fuir son harceleur et tenter de retrouver une vie paisible. Cependant, Ezrah ne manque pas de ressources et n’est pas près de passer à autre chose !

Je suis toujours aussi surprise, je ne suis pas une grande amatrice de dark romance, et pourtant Joyce Kitten m’a convaincue une seconde fois. Je désirais vraiment connaître la suite après ce premier tome assez surprenant et cette fin qui m’a laissée sur ma faim. Je n’ai pas été déçue. Cependant, il a été un peu difficile de me replonger dans cet univers, notamment avec la multitude de personnages, j’étais assez perdue les premiers chapitres. Toutefois, je me suis rapidement remise dans le bain et j’ai retrouvé mes frères facilement !

La plume de Joyce est toujours aussi addictive : il n’y a pas de longueurs, les évènements s’enchaînent parfaitement et la temporalité est réaliste.

Ce jeu entre Lara et Ezrah est inlassable: chaque nouvelle action est encore plus forte et plus puissante que la précédente. J’adore. On découvre également davantage sur le passé d’Ezrah et de sa famille, ce qui manquait cruellement dans le premier volume.

Dans ce second volume, on retrouve à nouveau le point de vue de Lara et d’Ezrah. Mais ce que j’ai énormément apprécié, c’est de pouvoir lire les points de vue de différents personnages secondaires, tel que Ted ou encore Adèle ! Cela apporte une tout autre dimension assez inédite, et j’ai trouvé cela très intéressant.

En bref, si vous découvrez la dark romance, je pense que cette duologie est tout à fait adaptée pour se plonger dedans. Toutefois, prenez garde, il s’agit d’un genre littéraire assez particulier.