Cette année, je me souhaite personnellement de jouer plus, et de jouer « mieux », et je dois dire que j’ai magnifiquement débuté en rattrapant une partie de mon retard vidéoludique en terminant Astrobot à 100%, et en découvrant sur le tard The Stanley Parable (je vous en parle bientôt !).

