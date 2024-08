Embarquement imminent pour Avalon Bay, dans la dernière romance de l’autrice canadienne à succès Elle Kennedy !

Résumé du livre

Cassie Soul, étudiante, n’a pas passé un été entier à Avalon Bay depuis des années. Depuis que ses parents ont divorcé et que sa mère l’a emmenée à Boston. Comme sa grand-mère vend l’hôtel de la promenade qui appartient à leur famille depuis cinq décennies, Cassie revient dans cette ville de plage pittoresque, impatiente de passer du temps avec sa famille, de fêter son vingt-et-unième anniversaire… et peut-être de se trouver une aventure estivale. Elle est prête pour une passion à couper le souffle. Et dès sa première nuit en ville, elle trouve le candidat idéal : Tate Bartlett, le golden-boy d’Avalon Bay.

Tate, moniteur de voile, est un habitué des aventures. En fait, il est toujours prêt à s’amuser. Mais… peut-être pas cette fois-ci ? Dès qu’il rencontre Cassie, il sait que ce n’est pas une fille avec laquelle on joue, et la dernière chose qu’il veut est de risquer de lui briser le cœur. Alors, malgré l’attirance qu’il éprouve pour elle, il la rejette. Ce qui n’empêche pas une amitié de se développer. Tate aide même Cassie à trouver l’aventure qu’elle souhaitait tant. Pourtant, il ne tarde pas à se demander s’il n’a pas fait une énorme erreur. Cassie est magnifique, drôle et, franchement, la personne la plus cool qu’il ait jamais rencontrée. Il ne peut plus le nier : il veut sortir avec elle. Et peut-être même quelque chose de plus.

Alors que Cassie et Tate franchissent la ligne entre amis et amants, ils sont sur le point de découvrir que leur situation est la partie la moins compliquée de cette équation. Parce qu’Avalon Bay est pleine de secrets, et leur histoire pourrait ne pas survivre quand un secret en particulier sera révélé.

Qu’est-ce que j’en pense?

Si vous êtes un lecteur régulier de Conso-Mag, vous savez sans doute que je suis une inconditionnelle fan d’Elle Kennedy. Et en effet, alors que les deux premiers volumes de la série d’Avalon Bay ont déjà conquis mon coeur, j’attendais avec impatience la traduction de ce troisième volume, The Summer Girl, sur Tate Bartlett.

Toujours avec un double POV, nous retrouvons Tate, un » local » d’Avalon Bay avec une certaine réputation qui le précède. Nous découvrons également Cassie, une jeune femme venant en profiter de l’été chez sa grand-mère, native de la station balnéaire réputée. Alors que ces derniers ne recherchent qu’une simple aventure temporaire le temps d’un été, il se pourrait bien que nos protagonistes tendent à nouer des liens bien plus fort que cela…

Je pense qu’on ne présente plus la plume d’Elle Kennedy: au fil des ans, celle-ci s’est suffisamment imposée dans la New Romance et c’est amplement mérité. Chaque sujet devient toujours un peu plus intense et pourvu de sens sous la plume d’Elle Kennedy. Comme toujours, nos compagnons de lectures sont vraiment des personnages à part entière et parfaitement construit, chaque détail nous mène à un autre et c’est toujours un véritable plaisir.

Ce que j’apprécie également énormément chez Elle Kennedy c’est son art de nous tenir constamment en haleine: le plot twist est totalement inattendu, et je ne l’ai absolument pas vu venir. Je ne préfère pas m’attarder sur celui-ci car je ne souhaite pas vous spoiler votre future lecture.

Ce roman est rafraîchissant pour une petite lecture d’été et si vous avez déjà lu les deux précédents volumes de la saga d’Avalon Bay, vous découvrirez avec enchantement le passé derrière le fameux hôtel mythique de la ville, et c’est quelque chose que j’ai vraiment adoré !

En bref, c’est vraiment une très bonne lecture pour les fans de New Romance, d’autant plus que je vous recommande l’intégralité de la saga, notamment pour lire cet été sur la plage ou bien au frais avec une bonne limonade ! C’est frais, c’est plein d’humour mais également de peine, c’est une petite pépite qui mérite davantage de visibilité !