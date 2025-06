Small Spaces est un jeu d’aménagement d’appartements développé par Niklas Tomkowitz.

Dans Small Spaces, le but sera d’aménager des appartements en fonction des demandes des habitants. Avant de débuter le niveau, nous retrouvons donc un petit résumé qui nous explique la situation des personnes qui vont habiter dans ces appartements au terme de notre mission. Ces explications nous permettront de comprendre les besoins et centres d’intérêts des gens afin d’aménager au mieux leurs appartements.

En lançant le niveau on se retrouve en vue isométrique, face à un appartement vide. Un affichage tête haute (ATH) est présent à l’écran : sur la droite, il liste les éléments à placer pour réussir la mission, tandis qu’en bas, un menu regroupe les différentes catégories de mobilier. On retrouve ainsi les pièces classiques telles que le salon, la cuisine, la chambre ou encore la salle de bain. Nous aurons donc la possibilité d’agencer chacune des parties de l’appartement comme nous le souhaitons, tant que les éléments demandés sont placés.

Réussir les missions nous permet de gagner des étoiles qui servent à acheter du nouveau mobilier afin d’étoffer les possibilités de décoration.

L’atmosphère créée par la direction artistique vient renforcer la tranquillité instaurée par le gameplay. L’aspect réaliste des objets alliés au minimalisme de l’appartement que l’on doit aménager apporte un sentiment de détente. Les jeux de lumières amènent aussi une ambiance tamisée rendant le jeu encore plus calme. La musique, quant à elle, colle parfaitement avec l’aspect visuel du jeu grâce à ses douces mélodies.

Ce jeu est clairement pensé pour la détente. Que ce soit de par son gameplay ou par son ambiance, Small Spaces nous invite à prendre une pause dans nos activités. Il serait certainement idéal pour les joueurs ayant passé une journée stressante et voulant se détendre en rentrant chez eux. Cependant, je trouve que le jeu manque tout de même de défis. En effet, aucune restriction ne nous est imposée quant à l’aménagement de l’appartement, que ce soit une limite de temps, ou bien de budget. Mis à part les demandes des habitants et la place disponible dans les logements, nous sommes libres de faire ce que nous voulons vis à vis de la quantité d’éléments qu’il est possible de placer. Ce n’est pas un véritable défaut en soi, mais cela s’éloigne tout de même de l’idée traditionnelle de ce qu’est un “jeu”. Small Spaces devient ainsi, à l’instar de Tiny Glade, davantage une expérience numérique plutôt qu’un jeu vidéo. Étant habitué à des jeux nous obligeant à respecter certaines contraintes, ce jeu m’a permis de redécouvrir le fait de ne pas avoir de réelles limites et de pouvoir laisser libre cours à son imagination. C’est, d’ailleurs ce qu’il nous encourage à faire. Au-delà de placer les éléments dont les gens ont besoin, nous avons la possibilité de décorer les pièces comme cela nous chante. Il est ainsi possible d’ajouter des meubles, des tapis, des ustensiles de cuisine et bien d’autres éléments divers et variés. Le panel d’objet est, d’ailleurs, assez complet, avec de nombreuses variantes de chaque objet. C’est, peut être, le nombre d’éléments différents qui est un peu léger pour un jeu d’aménagement d’appartements. En effet, bien qu’il y ait un nombre assez conséquent d’objets et de variantes, notamment au niveau des matériaux et des couleurs qui rendent le tout très personnalisable, certains ustensiles, pourtant basiques, manquent à l’appel. Je pense notamment au lave-vaisselle ou bien au lustres qui ajouteraient encore plus de diversité dans le choix de designs.

Conclusion : Un jeu pour se détendre

Small spaces nous propose donc un gameplay ayant pour but de nous détendre et de laisser parler notre imagination. Son gameplay ainsi que son ambiance nous apaisent directement et nous permettent d’entrer dans une bulle pour éviter de penser aux choses stressantes du quotidien.

Il ne faut, cependant, pas s’attendre à du challenge de la part de ce jeu. En effet, nous n’aurons pas de réelle contrainte qui nous obligeront à réfléchir à l’optimisation de la place ou bien à notre budget.

Small Spaces s’impose donc comme une excellente expérience de relaxation, à l’image de Tiny Glade, où l’on peut laisser libre cours à son imagination, sans pression ni objectif à atteindre.