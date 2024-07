Comme son nom l’indique Beyond Good & Evil (a.k.a BGE) 20th Anniversary Edition sort à l’occasion des 20 ans du jeu développé et édité par Ubisoft ! Il est disponible depuis le 25 juin 2024 sur toutes les plateformes. Le jeu avait déjà subit un premier lifting pour ses 10 ans dans une version HD sortie sur PS3 et Xbox 360.

BGE est-ce que c’est bien ?

Pour faire court, oui.

Vous incarnez Jade, une jeune femme journaliste qui s’occupe également d’enfants orphelins. Malheureusement, le monde dans lequel vous vivez est attaqué par des DomZ et vous allez devoir combattre pour vous défendre. En effet, les sections Alpha ne semblent pas vraiment pressées de protéger les citoyens et très vite vous allez vous retrouvez au cœur de la résistance pour tenter de révéler un complot et réveiller la population.

En terme de gameplay, BGE va mélanger les genres. Vous passerez de phase d’exploration (à pied ou en vaisseau), à du combat en passant par de l’infiltration et des reportages photos ! Vous serez également accompagné d’un compagnon avec lequel vous devrez résoudre certaines « énigmes » pour avancer ou battre un boss. Rien de bien compliqué mais ça peut tout de même vous faire réfléchir un peu si vous chercher à finir le jeu à 100 % !

Mais tout ça, c’était déjà bien il y a 20 ans ! Quoi de neuf dans cette édition ?

La 20th Anniversary Edition est-elle une réussite ?

Les nouveautés annoncées sont les suivantes :

Performances améliorées

Coup de polish graphique

Rework sur certains sons / musiques

Ajout d’une sauvegarde automatique

Un mode speedrun

Une nouvelle quête pour approfondir le lore

…

Si on exclut la nouvelle quête et le mode speedrun, c’est le minimum dont on peut s’attendre d’un remaster d’un jeu aussi ancien.

Personnellement, je suis pas forcément convaincu par le coup de polish sur PS4 même si les textures sont forcément plus agréables à l’oeil. C’est plus du côté gameplay que j’attendais des nouveautés et malheureusement je trouve notamment les combats toujours aussi lourd et pas forcément fun. De même, la saisie manuelle des codes est extrêmement frustrante étant donné qu’on a la possibilité de les prendre en photo …

J’ai envie de dire que c’est malheureusement un remaster un peu cheap qui risque plus de faire du mal à la licence qu’à relancer son intérêt …

L’éléphant dans la pièce …

Je parle évidemment de BGE 2. L’une des plus grandes arlésiennes de l’histoire des jeux vidéo se fait très discrète depuis son spectaculaire retour à l’E3 2018. Cette sortie peut donc être vue comme une prise de température de l’attente du public et comme une opportunité de relancer la communication autour de la licence.

Malheureusement, comme je l’ai déjà indiqué, je ne suis pas convaincu par la proposition et je ne vois pas comment BGE 20th Anniversary Edition saura fédérer un nouveau public autour de cette licence.

Conclusion

Je suis bien circonspect devant ce jeu. Si la nostalgie marche toujours sur moi, j’ai des doutes sur l’intérêt d’un nouveau public pour ce remaster. Les déplacements, combats et mécaniques de jeu appartiennent quand même à un autre âge et un travail de refonte plus important aurait été à mon avis plus appréciable. Il en reste que BGE est un jeu à faire si ce n’est pas fait et cette 20th Anniversary Edition vous en donne la possibilité à un prix « correct ».

Peut-être à dans 10 ans pour la 30th Anniversary Edition et une nouvelle news sur BGE 2 ?