Fantasian Neo Dimension est un J-RPG développé par Mistwalker et édité par Square Enix. C’est la version console et PC d’un jeu sorti originalement sur iOS. Profitant de la présence au casting de Hironobu Sakaguchi et Nobuo Uematsu, Square Enix a senti le bon filon pour proposer ce RPG au plus plus grand nombre ! Malheureusement, cet investissement pour une sortie console n’a pas été accompagné d’une traduction française, ce qui fait que le jeu n’est jouable qu’en anglais.

Prime au classique

Dans Fantasian, nous allons suivre les aventures de Leo. Très mal embarqué au début de l’aventure et enfermé dans un monde mécanique, notre héros se retrouve poursuivi par un méchant robot. Une fois débarrassé de ce monstre, Leo se retrouve téléporté dans un autre monde et … oh surprise, il est amnésique ! En plus de ça, une sorte de malédiction, le Mechteria, semble envahir le monde humain et voler les émotions des habitants.

L’aventure va nous conduire à essayer de reconstruire les bribes de la vie passée de Leo et à lutter contre le Mechteria. D’autres personnages nous rejoindront et ceux-ci ont également certains trous dans leur vie ou connaissent déjà Leo. Une très chouette dynamique de groupe va ainsi se mettre en place avec des dialogues qui seront à la fois drôle, triste, … L’occasion de noter que le jeu est relativement bavard (et entièrement doublé !) et que beaucoup de scènes statiques et uniquement contées par une voix off de narrateur viendront régulièrement couper le jeu. Une histoire globalement efficace mais pas vraiment originale !

Côté combat, votre équipe sera composée au maximum de 3 combattants. Chacun ayant un rôle assez classique (guerrier, mage, soigneur, …), il sera à votre charge de construire la bonne stratégie pour venir au bout des combats. Une barre d’action vous indiquera de manière très rapide l’ordre d’action des personnages sur le terrain. Certains ennemis (notamment les boss) sont très bien pensés et vous mettront au défi de trouver la bonne synergie et interaction entre vos personnages ! Des petits effets de caméra sont à signaler pendant les combats et permettent de dynamiser et changer un peu le point de vue habituel !

Point de vue RPG et gestion des personnages pas grand chose à signaler. Les prises de niveau s’accompagnent parfois de l’acquisition d’une nouvelle compétence mais rien de plus. Votre équipement et aussi assez sommaire et pourra vous fournir des bonus utiles (résistance, bonus d’attaque, …) en fonction des situations. Un peu plus tard dans le jeu, vous débloquerez les tableaux d’évolution d’acquérir des compétences et autres bonus.

Quelques touches de modernité

Malgré ce côté très classique, Fantasian apporte tout de même quelques petites touches personnelles intéressantes. La plus évidente est le partie pris graphique. En effet, l’ensemble des environnements du jeu est composé de dioramas fait mains. Ceci donne une touche très chouette aux environnements et une véritable identité graphique au jeu. Petit bémol, les multiples changements de caméra vont rendre fous les déplacements des personnages. En effet, votre direction de déplacement n’est pas réorientée lors du changement de caméra ce qui fait que votre personnage part n’importe où. On s’y fait, mais c’est un peu troublant !

Côté combat, il y a aussi quelques petits points à noter. Vous avez plusieurs types d’attaque ou pouvoir à votre disposition. Une attaque simple qui vise un simple adversaire, des attaques de zones qui vont pouvoir cibler plusieurs adversaires, … Le point original est que certaines attaques (notamment magique) peuvent être courbée et ainsi viser un adversaire qui ne serait pas touché par une ligne droite. Ça peut également être utile pour contourner certains ennemis qui vont vous bloquer avec une position défensive empêchant les attaques perçantes. Un petit outil stratégique complémentaire bienvenu !

La dernière grosse bonne idée concerne les déplacements et les combats aléatoires. Vous allez avoir à votre disposition un appareil qui peut stocker un certain nombre de monstres dans une dimension parallèle afin de ne pas les affronter de suite. Libre à vous d’affronter ensuite la meute de monstres dans un combat un peu plus intensif que les affrontements normaux ! Une très bonne idée permettant de réduire les rencontres aléatoires si on a juste envie de traverser rapidement une zone !

Conclusion

Fantasian Neo Dimension est une très bonne surprise en cette fin d’année. Un J-RPG très classique, voire old-school, mais qui se permet quelques originalités assez bien trouvées ! Un style graphique plaisant couplé à une bonne OST font de ce jeu une très bonne pioche pour ceux qui veulent du J-RPG au tour par tour efficace !