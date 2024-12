Nous avons découvert Toriki, une île aussi mystérieuse que pleine de promesses d’aventures ! Cette île, c’est la talentueuse équipe de Lucky Duck Games qui nous en a indiqué la direction et ce fut une excellente chose car en cette veille de Noël, nous y avons tout simplement trouvé le cadeau parfait !

Essoré par la houle, reprenant difficilement votre souffle sur le sable mouillé d’une plage inconnue, vous jetez un rapide coup d’œil sur les restes de votre navire que la tempête termine de faire sombrer dans les flots violents de l’océan. A bien des égards, cela ressemble à une terrible catastrophe et pourtant, vous ne pouvez vous empêcher d’arborer un sourire satisfait. Vous avez posé le pied sur Toriki, l’île mystérieuse qui jusque-là n’existait que dans les histoires des vieux marins. Après avoir balayé la plage d’un regard circulaire, votre satisfaction s’accroit encore un peu. Non seulement vous êtes sur Toriki mais en plus, votre expédition scientifique ne semble avoir subi aucune perte…

Qui veut jouer aux Robinsons ?

Dans Toriki, les joueurs vont donc incarner les membres adolescents d’une équipe scientifique envoyée sur Toriki pour y répertorier la faune et la flore locale. Il s’agit d’un jeu familial et coopératif alliant exploration et aventure. Au cours de chaque journée, les joueurs seront amenés à effectuer différentes actions comme récolter de la nourriture, fabriquer un abri et bien sûr accomplir les missions confiées par leur vieux professeur de biologie.

Au travers d’une campagne de 6 à 8 heures (mais que vous effectuerez évidemment en de multiples parties grâce à un système de sauvegarde ultra-simple), vous allez donc explorer une île pleine de secrets, répertorier des espèces inconnues jusque-là et bien sûr vivre tout un tonneau d’aventures. Comment ? Eh bien en en découvrant toujours plus car Toriki est un jeu évolutif, c’est-à-dire qu’au fil de vos explorations, vous allez débloquer certaines cartes, ouvrir de nouvelles enveloppes et même étendre votre plateau de jeu…

Le XIXème siècle, une île déserte… et une application

Lucky Duck Games en a souvent fait la démonstration (notamment avec des jeux comme Chronicles of Crime ou encore Destinies), il est parfaitement capable d’utiliser à bon escient la technologie Scan & Play. C’est encore le cas ici puisque le système de jeu de Toriki repose sur une application qui vous servira de guide, qui vous permettra d’assembler des objets, qui s’occupera de l’ambiance sonore et de plein d’autres choses encore. A la fois efficace et intuitive, celle-ci ne prend pas non plus trop de place et ne viendra donc pas empiéter sur la mécanique coopérative qui s’installera autour de la table. Ouf…

Notre avis

Nous n’allons pas chercher à le cacher, nous n’avons échoué sur Toriki que trop récemment que pour en avoir fait le tour complet. Cela dit, les différentes sessions de jeu auxquelles nous avons pu nous adonner nous ont follement séduites et nous ne pouvions donc pas rater l’occasion de vous présenter ce jeu dans l’éventualité où il vous resterait un petit espace vide à combler au pied de votre sapin. Toriki brille en effet par son côté immersif, par ses règles abordables, par la tonne d’aventures qu’il promet à ses joueurs mais aussi par son matériel de qualité et par ses superbes illustrations. A nos yeux, il est le jeu familial par excellence de cette fin d’année (oui, rien de moins).

Toriki, un jeu de Wojciech Grajkowski, illustré par Ines Toczyska, Ania Przybylko, Tomek Larek, Kary Lane et Pawel Marchwicki et édité par Lucky Duck Games.

Nombre de joueurs : 1 à 4

Âge : dès 8 ans

Durée moyenne d’une partie : 30 à 40 minutes (pour une campagne de 6 à 8 heures)

Acheter Toriki sur Philibert

Visiter le site de Lucky Duck Games