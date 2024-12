Oyez, oyez, amis gamers et boomers ! Voilà que la saga des Soul Reaver a elle aussi droit à son remaster, après celui (réussi) de la première trilogie des Tomb Raider. Est-il du même acabit que ce dernier ? Réponse dans ce test.

Il y a longtemps, très longtemps (environ un millénaire pour Raziel, et 25 ans pour nous), Legacy of Kain: Soul Reaver nous racontait l’histoire d’un guerrier vampire ressuscité pour se venger de son créateur, Kain. Jeté dans l’abîme comme une vieille chaussette trouée parce qu’il avait osé évoluer avant son maître – une sombre histoire d’ailes de chauve-souris qui ont poussé trop vite – notre pauvre Raziel revient d’entre les morts sous forme d’un spectre affamé d’âmes, bien décidé à mettre des beignes spirituelles à son ancien boss et ses frères dégénérés. Un scénario toujours aussi épique, porté par une ambiance gothique unique et un doublage français iconique.

Premier constat, ce Remastered fait du bien aux yeux, surtout pour Soul Reaver 1 qui a clairement bénéficié de plus d’attention. Les textures sont retravaillées, la modélisation est plus fine (en particulier celle des personnages, Raziel en premier), et les environnements gagnent en détails. Cependant, un regret persiste : la distance d’affichage n’a pas été améliorée. Les fameux décors embrumés, symboles à l’époque des limites techniques, sont toujours de la partie. Alors oui, ça rappelle l’ambiance originale, mais on aurait aimé un peu plus de modernité pour profiter pleinement du monde de Nosgoth.

Là où cette version remasterisée brille vraiment, c’est dans l’amélioration de la jouabilité. Adieu les crises de nerfs dues à une caméra capricieuse qui semblait pilotée par un esprit frappeur. Grâce à la gestion du joystick droit pour contrôler la vue, l’exploration devient plus fluide et agréable. Les combats, eux, restent simples mais efficaces, même si on sent toujours un peu de rigidité héritée de l’ère PlayStation 1. Quelques petits couacs au niveau du didacticiel sont toutefois à noter, mais un probable futur patch viendra sûrement arranger tout ça.

Si Soul Reaver est resté dans le cœur des joueurs, c’est aussi grâce à son doublage français d’excellente qualité. Bonne nouvelle : il a été conservé dans cette version PS5 ! Entendre à nouveau les monologues torturés de Raziel et la voix charismatique de Kain dans notre langue est un vrai plaisir. Un hommage parfait pour les fans, et une madeleine de Proust auditive pour les nostalgiques.

Côté contenu additionnel, les développeurs nous offrent quelques bonus appréciables, comme des galeries d’art, des musiques remastérisées et des documents de développement qui raviront les curieux. En revanche, les fameux niveaux perdus, bien que présents, auraient mérité un lifting complet pour s’intégrer harmonieusement dans le jeu de base. Là, on a un peu l’impression de visiter un chantier laissé en plan, et il y’avait vraiment matière à frapper fort pour le coup… Dommage.

Ce Soul Reaver 1 & 2 Remastered sur PS5 est un vrai plaisir pour les fans de la saga. Plus beau, plus maniable et fidèle à l’œuvre originale, il parvient à raviver la flamme sans la dénaturer. Néanmoins, quelques imperfections techniques, comme la distance d’affichage et l’absence de mise à niveau des niveaux bonus, ternissent légèrement le tableau. Mais pour qui veut replonger dans Nosgoth, ce remaster est une occasion rêvée. Raziel est de retour, plus fringant que jamais… et il a encore faim d’âmes.