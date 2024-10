Mais que serait un Halloween sans sa palanquée de zombies avides de vos cerveux délicats ? Chez Conso-Mag, c’est inimaginable et c’est pour cela que, casque PSVR2 visé sur la tête, nous avons repris les armes pour (ré)affronter la horde de Freds qui a envahi le bel état d’Arizona !

Avant l’Arizona Sunshine 2 (dont nous vantions la qualité de jubilatoire défouloir ici), il y avait donc eu Arizona Sunshine 1 (jusque-là tout est logique). Le jeu avait fait date auprès des amateurs du genre et avait amplement participé au succès des casques de réalité virtuelle de première génération. Soucieux de profiter – et de faire profiter à tous les portes-flingues post-apocalyptiques du monde – des prouesses techniques des casques « new gen », le studio Vertigo Games a choisi de nous proposer un remake de son jeu culte. Il n’en fallait pas plus pour nous convaincre de reprendre la route de l’Arizona…

La nouvelle horde de zombies ! Enfin plutôt l’ancienne. Mais en nouvelle quand même. Oh bon, vous avez compris, non ?

Très logiquement, Vertigo a repris le même moteur graphique pour ce remake que celui employé pour Arizona Sunshine 2 et le résultat est donc tout aussi bluffant. La résolution graphique est exceptionnelle, la finition des zombies (que l’on doit justement finir) est très léchée, la physique des corps et des objets est d’un réalisme étonnant et on se surprend même parfois à admirer pendant quelques secondes les jeux d’ombre et de lumière particulièrement réussis. Quelques secondes seulement car c’est généralement à ce moment-là qu’un Fred un peu sournois en profite pour vous attaquer par derrière, vous tirant de votre contemplation émerveillée. Autant le dire tout de suite, ceux qui ont connu les hordes de l’Arizona Sunshine originel ne les reconnaîtront pas, et c’est tant mieux !

Au niveau des déplacements et de la gestion des armes, Arizona Sunshine Remake se montre fluide et si quelques soucis de collision perdurent (notamment avec les portières des voitures que vous fouillerez en quête de précieux chargeurs), la sensation d’immersion est bonne. Très vite, on oublie son casque pour se plonger – avec une certaine délectation violente – dans l’apocalypse qui s’offre à nous.

Joyeuse Fredi-calypse !

Car évidemment, tout le sel du jeu est là. Arizona Sunshine Remake est aussi fun que sa version originale et que son second volet. Quand on visite l’Arizona de la fin du monde, c’est pour y faire résonner des centaines de coups de feu, pour y faire éclater des dizaines de têtes déjà mortes et pour, à l’occasion, briser l’un ou l’autre pare-brise ou bouteille de bière. Et le jeu remplit son rôle à merveille. Il est un joyeux défouloir qui vous donnera votre dose de zombies sacrificiels sur un ton à la fois nerveux et teinté d’humour.

Au niveau de l’histoire, le jeu se termine en une poignée d’heures mais la version Remake comporte aussi les deux DLC du jeu (l’Homme mort et le Damné) dans lesquels vous incarnerez des militaires tentant tantôt d’activer des générateurs et tantôt d’endiguer l’épidémie à grands renforts de missiles nucléaires. Si on y ajoute le mode horde toujours aussi brutal que jouissif, Arizona Sunshine Remake propose un temps de jeu plus que correct pour un jeu en réalité virtuelle et pour le prix auquel il est proposé.