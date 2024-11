Paru au Label 619 en octobre 2024, le premier tome de ce manga nous plonge dans un univers d’horreur et plus précisément d’un slasher ! Pour l’occasion, Run s’occupe du scénario et Rours du dessin ! Cette équipe a déjà travaillé ensemble dans le LowReader T3 !

Résumé

Un groupe d’ado / jeunes adultes participent à un camp de vacances en pleine forêt. L’un des moniteurs va essayer de leur faire peur en racontant la légende du tueur au ciré jaune qui aurait sévi dans les environs il y a quelques temps. Dans la nuit qui suit, le groupe va vouloir effrayer l’une des filles en imitant le tueur. Malheureusement, la blague va aller trop loin et cette dernière va découvrir des choses qu’elle n’aurait pas du voir. Le début de la fin pour elle … et les autres ?

Qu’est-ce que j’en pense ?

Un hommage total aux films d’horreur de type slasher. Tous les codes sont présents : la violence, le sexe, le tueur iconique, … L’histoire ne va pas surprendre spécialement pour ce tome 1 et il faut voir comment elle arrivera à se renouveler sur la longueur des trois tomes qui sont prévus pour la série !

Côté dessin et mise en scène c’est un sans faute. L’alternance des scènes noir et blanc (passé) et couleur (présent) et le dessin de Rours nous plongent immédiatement dans cette ambiance nerveuse et violente. C’est en effet sans temps mort et assez généreux sur les effets « gores ».

Une lecture parfaite en ce mois d’Halloween et un premier tome prometteur qui donne envie de lire la suite et d’en découvrir plus sur l’histoire de ce tueur au ciré jaune ! Il va falloir être patient puisqu’elle prévue pour octobre 2025.

Et comme d’habitude avec le Label 619, la qualité de production est irréprochable avec un très bel objet !