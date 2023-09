Test effectué sur une quinzaine d’heures de jeu avec une version premium fournie par l’éditeur

2023 sera le retour des licences phares des jeux de VS fighting à l’ancienne, avec Street Fighter VI qui a ouvert la dance en juin, Mortal Kombat 1 qui vient de débarquer, et on pourra presque inclure Tekken 8 qui loupe le coche en sortant en janvier 2024, même s’il boxe presque dans une autre catégorie (gameplay en 3D, vs gameplay en 2,5D pour SF et MK).

Si vous avez consulté mon test de SF6, vous serez probablement que la licence de Capcom est une de mes préférés. Côté Midway , enfin Warner Bros games , je veux dire NetherRealm Studios, la licence Mortal Kombat a forcément marqué ma jeunesse, avec un concurrent bien moins sage et très sanglant de Street Fighter, mais aussi bien plus rigide sur sa maniabilité, de mon humble avis, manette en main. J’ai d’ailleurs suivi d’assez loin l’évolution de cette licence, en testant par ci par la quelques opus, mais jamais plus que quelques dizaines de minutes chacun, en toute honnêteté. Je teste donc MK1 quasi vierge des derniers opus, avec finalement plus en souvenir les premiers opus sur 16/32 bits. Pour l’anecdote d’ailleurs, Mortal Kombat a ouvert la franchise à la 2,5D (3D pour les décors et personnages) depuis 1997, soit un an après Street Fighter EX, mais a depuis surfé sur la vague, sans jamais revenir à la 2D contrairement à Street Fighter qui a nécessité d’attendre 2008 pour voir débouler Street Fighter IV en 2,5D.

Revenons en à nos moutons, Mortal Kombat 1 sort cette année, et est « à nouveau » un reboot du jeu (après le reboot de 2011 donc), il va falloir donc s’attendre à des changements sur pas mal de choses, et les habitués des derniers opus risque probablement d’être surpris (j’espère dans le bon sens).

Retour vers le futur VS Avengers ?

Avant de faire le tour des modes de jeux, je vais m’arrêter quelques minutes sur l’histoire principale du jeu, accessible dans la catégorie Kampagne. Ce mode servira d’introduction et de tutoriel géant pour les anciens comme les nouveaux venus sur la franchise, et permettra tout du long d’apprendre à maîtriser la plupart des personnages jouables. Le pitch de départ est simple, Liu Kang ayant bénéficié des pouvoirs temporels de gardien du temps, il a remodelé l’histoire pour repartir sur des bases saines, et établir une paix durable entre les royaumes.

On est très surpris sur les premiers kombats du jeu, de ne pas retrouver de fatalité ou d’effusion de sang. Le tournoi n’ayant plus rien d’un « Mortal » Kombat et servant de prétexte à une célébration plutôt qu’à un sauvetage de fin des mondes. Les ennemis jurés sont devenus de simples dirigeants de royaume bien plus posés qu’auparavant comme Sindel, restant froide mais juste, accompagnés de ses filles Mileena et Kitana, voire même à des positions bien peu engageantes, comme Shang Tsung en vendeur de potions « miraculeuses » bidons. Il en va de même pour les héros, comme Johnny Cage, acteur en fin de carrière, Raiden, simple fermier, qui ne possédera des pouvoirs électriques qu’a l’aide d’un médaillon offert par Liu Kang ou les frères Scorpion et Sub-Zéro, bien loin de leur conflit fraternel habituel.

L’équilibre histoire/Kombats est vraiment bien distillé, et permet d’apprécier le scénario du jeu au long des quelques heures qu’il a à nous proposer. Bien entendu, tout n’est pas rose dans MK1 et complots et trahisons font bien vite leur retour, avec une aide inattendue pour Shang Tsung qui va vite faire pencher la balance vers le gore marque de la série, mais aussi la conquête et destructions des royaumes. Personnellement j’ai bien apprécié la façon dont le scénario est écrit, jusqu’a des scènes finales presque d’anthologie, qui me rappelle d’une certaines façons les films Avengers. Un très bon point pour un mode solo avec une histoire plus travaillé que le mode solo de SF6 en comparaison. Attention, on reste dans la série B mais dans de la bonne série B comme on l’aime.

Vous pouvez d’ailleurs découvrir la première heure de jeu du mode histoire sur ma vidéo de let’s play ci dessous:

Des modes de jeux à foison

De nos jours, les développeurs de vs fighting se donnent l’objectif de nous faire rester bien plus longtemps sur leurs titres, avec du contenu solo vraiment important, la où leurs ancêtres misaient tout sur des modes arcades, multijoueurs et un peu d’entraînement en passant. Comme SF6, Mortal Kombat 1 a décidé de nous prendre quelques dizaines d’heures de nos vies pour bastonner sous la forme de plusieurs modes de jeux solo et multi.

Pour le 100% solo, la catégorie Kampagne, vous propose donc 3 modes différents, le fameux Histoire dont je viens de parler, mais également le mode « arcade » plus classique nommé Tours, qui consister à enchaîner les kombats en gravissant les étages d’une tour plus ou moins haute. Déjà existant dans les précédents titres, cela permet à ceux qui ne veulent pas s’embeter avec une histoire, de s’entraîner contre l’IA dans de véritables Kombats avec leurs personnages favoris.

Le troisième mode, Invasions de son petit nom, mérite que l’on s’y attarde un peu plus également, surtout pour ceux qui n’ont pas eu lieu de le connaître dans les opus précédents. On pourrait le comparer à un jeu de plateau, avec plusieurs plateaux de jeux différents à parcourir, comprenant des cases à traverser une par une, chacune permettant d’accéder à des kombats classiques, ou avec bonus/malus, ainsi qu’a des épreuves « Test Your Might » sorte de QTE nécessitant un appui répété de touches pour charger un coup et le relâcher en appuyant sur R2 au bon moment, une forge/boutique, ou des mini tours de 4 étages par exemple. Le parcours n’est pas toujours linéaire avec plusieurs chemins s’ouvrant sur notre passage, certains cependant n’étant accessibles qu’en débloquant une porte à un autre endroit, ou en récoltant des objets comme des clés ou des passes en faisant d’autres épreuves sur un chemin différent. Ce mode est véritablement complet avec un côté RPG, le personnage que vous choisirez pour parcourir les plateaux évoluera au fur et à mesure de votre progression, avec des points de compétences à attribuer, ainsi que des objets à équiper vous octroyant des pouvoirs à usage limité ou capacités supplémentaires. Ces pièces d’équipements seront de plus évoluables dans la forge accessible sur chaque plateau de jeu, en utilisant des composants trouvés pendant les Kombats. Des consommables sont également récoltés tout du long, vous permettant de bénéficier de bonus temporaires sur vos prochains Kombats en les utilisant par exemple. Votre progression dans ce mode, vous permettra de récolter également différentes monnaies utilisables en boutique, au sanctuaire, ainsi que des éléments esthétiques comme différentes pièces d’armure, ou des habillages pour vos cartes de personnage. Cela va sans dire que le mode vous encourage à chaque victoire avec pas mal de récompensés pour vous donner envie de continuer.

La catégorie Apprentissage vous permettra elle, gràce à ses 3 modes, de vous apprendre à maîtriser toutes les subtilités du jeu. Au classique mode Entrainement vous permettant de vous exercer contre une IA plus ou moins réactive vient s’ajouter le mode Tutoriel très complet se terminant par des défis pour chaque personnage du jeu, pour terminer par un mode dédié aux fameuses Fatalités vous apprenant à les déclencher en un clin d’œil, avec par exemple les zones de positionnements adéquats visibles bien pratique.

Du côté du multijoueurs, une catégorie Versus lui est entièrement dédiée, avec le classique mode Local permettant de défier votre voisin de canap’, pour voir qui est le meilleur Sub-Zéro, voire même en solo en replaçant le joueur 2 par l’IA. Le mode Tournoi sera lui une copie conforme du mode Local, si ce n’est avec une personnalisation plus poussé, pour vous mettre dans les mêmes conditions qu’un tournoi d’E-sports.

Le mode En ligne aura pour sa part sa page dédié avec différents sous-modes. Le mode Klassé vous permet d’accéder, par le biais de la Ligue de Kombat, aux Kombats en ligne les plus difficiles car déjà rempli par des joueurs qui maîtrisent à fond leurs personnages, malgré le matchmaking qui fait de son mieux pour vous présenter un adversaire de votre niveau. La progression étant d’ailleurs assez humiliante et décourageante pour ma part, car le compteur de victoires/défaites ne s’incrémente qu’au bout de 3 combats (avec chacun ses 3 manches maxi), ce qui fait qu’un adversaire bien meilleur que vous, vous mettra une raclée non pas une fois, mais au moins 6 fois de suite pour qu’elle soit comptabilisée (et du coup aider le matchmaking j’imagine). Il n’est pas rare de voir d’excellents joueurs avec un score de victoires/défaites à zéro à cause de ce calcul assez déconcertant.

Ce mode vous récompensera bien sûr au fur et à mesure de votre victoire, avec des récompenses à chaque montée en rang dans le classement. N’ayant pas été capable de gagner plus de deux combats (et bien plus de défaites), je n’ai cependant quasi pas progressé pour vous en parler plus amplement ici.

Un mystérieux mode Sanctuaire du guerrier existe dans le menu mais est pour le moment grisé, il devrait s’activer dans les prochaines semaines.

Enfin le mode Relax et le mode Privé, vous permettent de jouer sans la pression du classement en ligne, d’un côté contre un adversaire humain choisi par le matchmaking, et de l’autre, en invitant un ou plusieurs contacts de votre liste d’ami. Chacun propose de faire une partie versus tout ce qui a de plus classique, ou en mode roi de la colline qui vous permet d’organiser une sorte de mini tournoi entre plusieurs adversaires sur une dizaine de combats, pour faire ressortir à la fin le meilleur des combattants.

Comme je l’ai déjà indiqué, le jeu reste plutôt généreux en diverses monnaies, ainsi qu’en contenu esthétique et bonus. Le jeu se base aussi sur des saisons changeantes régulièrement, vous permettant de bénéficier de nouveaux contenus à acheter ou à gagner pour vous éviter de lâcher le jeu une fois que vous en avez fait le tour. Impactant principalement le mode invasion, et la ligue de Kombat, ces saisons promettent de mettre à jour régulièrement les récompenses. Les dernières catégories comme la boutique en ligne, et le sanctuaire vous permettront de dépenser vos deniers durement gagnés en jeu, ou de sortir la carte bleue pour acheter du contenu spécifique, changeant que la version premium vous permet d’obtenir une partie de ces crédits. La boutique sera aussi actualisée au gré des saisons avec des tenues en adéquation avec la saison en cours, l’actuelle saison du feu, vous permet d’acquérir de l’équipement et des « costumes » teintés de couleurs en adéquation avec le feu, d’autant plus sympa pour habiller tout feu tout flamme, le très glacial Sub-Zéro par exemple. On fait un peu plus la grimace par contre, quand on apercoit l’achat possible uniquement avec des crédits payés en euros, de jetons spéciaux pour réaliser des fatalités faciles et qui nécessitent d’être rachetés régulièrement si on arrive pas à faire les fatalités de manières classiques. Pour le sanctuaire, il vous suffira de faire une offrande de 1000 crédits (gagnés en jouant simplement) pour obtenir un objet généré aléatoirement.

Pour terminer la danse des modes, le mode Kustomisation vous permettra d’enfin appliquer les looks visuels à vos Kombattants et leurs Kaméos, avec tout le contenu esthétique que vous avez pu gagner dans les autres modes, ou achetés avec de la monnaie sonnante et trébuchante virtuelle ou réelle.

Le dernier mode, Kollection, vous permettra d’admirer avec vos yeux et vos oreilles, sous formes de galeries de photos, vidéos, ou musicales, le contenu que vous avez également pu débloquer au fil de l’aventure MK1.

C’est bien beau tout ca, mais c’est quand qu’on s’bastonne ?

Avec tout ca en oublierait presque le cœur du jeu, la baston pure et dure, les fatalités qui saignent, et la grande gueule de Johnny Cage. Le casting du tournoi au dragon est donc de retour, avec une grande partie de visages connus, pour la plupart jouable en tant que personnages principaux, mais une des grosses nouveautés de Mortal Kombat 1 sont les personnages kaméos. Avec quelques similitudes avec les maîtres dans Street Fighter 6, ou les personnages secondaires des combats en 3v3 de Marvel vs Capcom, vous devrez donc choisir un personnage secondaire, qui pourra être appelé en cours de combat pour perturber l’adversaire. Ce Kaméo sera bien sur à usage limité avec une jauge qui se recharge pendant le combat. Possédant même une palette de coups spéciaux que vous pouvez déclencher de la même manière que ceux de votre personnage principal, il permettra de varier un peu les habituels versus, sachant qu’il n’y a aucune restriction de Kaméo, vous pouvez choisir le même que votre adversaire. Le plus étonnant étant que certains personnages de Kaméo ne sont pas jouables en tant que personnages principaux, ce qui est d’autant plus étrange lorsque l’on voit les pourtant emblématiques Sonya Blade ou Jax relégué au niveau de second couteau pour les kombats.

Manette en main pas de surprises, on reprend bien vite les habitudes de jeu de la série, avec l’absence totale des arcs de cercles, demi cercles et 360° que l’on trouve chez la concurrence. La rigidité des personnages reste la marque de la série, avec des coups qui me semblent toujours plus difficiles à sortir que sur d’autres titres de vs fighting, même si probablement le manque d’habitude qui parle. Je peste quand même souvent de louper mes attaques spéciales alors que je suis convaincu d’avoir fait le bon mouvement. Les nouveaux personnages du roster sont étonnamment attirants avec une parfois rapidité assez rafraîchissante, et les plus connus bénéficient d’une nouvelle palette de coups qui apportent de la fraîcheur sur une série qui n’en avait peut être pas besoin du point de vue des puristes, mais que j’ai particulièrement appréciés. Pas d’inquiétude, les coups habituels restent bien entendus présent, et j’ai rapidement retrouvé mes marques sur Raiden ou Scorpion, deux de mes personnages préférés de la série.

Une technique « salement » solide

Visuellement parlant, les cinématiques ingame et les arènes de kombats sont vraiment magnifiques, avec ses nombreuses sources de lumières, de réflexions, ou de profondeurs, j’ai été très impressionné par le gap graphique par rapport aux titres plus anciens que j’avais pu jouer, même si MKX et MKXI restaient des ténors du genre. Autant de travail sur des cinématiques alors qu’on reste sur un jeu de baston, ca fait quand même plaisir. J’ai trouvé le doublage en VF de qualité avec des voix que l’on reconnaît venant des doubleurs de films ou séries, point important pour l’immersion.

Les personnages bénéficient d’une animation très correcte, avec un soin pour différencier chaque personnage, en tenant compte de leurs carrures/particularités, petit clin d’œil d’ailleurs aux quasi invisibles transitions entre les cinématiques et les kombats dans le mode solo.

Bien sur, Mortal Kombat ne serait pas Mortal Kombat sans ses fatality ou brutality bien gore. Et sur ce point, aucun doute, vous aurez votre dose d’effusion de sang, démembrement, éviscération, et tout ce plaisir coupable de terminer votre adversaire en « beauté ». Âmes sensibles, s’abstenir !

Finish him !!!

Mortal Kombat 1 propose un titre bien complet, promettant de nombreuses heures de jeux tant en solo qu’en multi, avec un renouvellement régulier grâce aux saisons. Comme pour Street Fighter 6, on apprécie sans s’ennuyer d’enchaîner des combats avec un tel habillage et une profusion de récompenses au fur et à mesure de votre avancement en solo ou en ligne. Les puristes du vs fighting pourront se contenter des modes plus classiques, que ce soit du vs en ligne, ou en gravissant les étages des tours. Rafraîchissant, les Kaméos apportent ce petit plus qui permet de varier des kombats qu’on pourrait croire connu par cœur. Pour ma part, j’ai bien apprécié cet opus de MK qui devrait je pense faire venir ou revenir du monde sur la licence, nouveaux venus comme habitués.