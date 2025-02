2 heures à tuer est une catégorie spécifique de test express de jeux vidéo, où le testeur passe maximum 2 heures, et pas une seconde de plus, sur le jeu pour donner son avis rapide ainsi qu’une évaluation pour savoir si on a envie de continuer de jouer au titre, ou si l’on passe au suivant.

Galerie d’images

Vidéo(s) de gameplay

Le test flash

A l’ère où les derniers gros titres de VS Fighting sont sortis les deux dernières années, Virtua Fighter 5 à t’il encore sa place ? La version R.E.V.O. est un genre de remaster de la version Ultimate Showdown sortie en 2021, et propose donc quelques nouveautés censées aider le titre à rester dans la compétition.

Virtua Fighter est la franchise qui a apporté la 3D dans les jeux de combats mais en même temps, la licence est resté assez discrète ces dernières années, n’oublions pas que VF5 est sorti à l’origine en 2006 en arcade et sur consoles de l’époque en 2007. L’originalité de la franchise est le pur respect des arts martiaux avec des combattants formés à des arts bien précis, et un réalisme plus éprouvé, fini les boules de feu, les attaques électriques, ou la transformation en glaçon. Les personnages restent assez caricaturaux à notre époque, et même si le studio Ryu Ga Gotoku est passé par là pour la refonte graphique, on reste quand même un peu décu par les graphismes qui sont de nos jours dépassés, autant dans les modèles de personnages, les décors, que les animations et effets visuels lors des coups portés. Néanmoins Virtua Fighter conserve une partie de fans chevronnés, qui seront probablement intéressé par le titre, avec un netcode amélioré (et déjà patché depuis sa sortie il y a quelques semaines).

Le titre propose donc son roster habituel de personnage, avec un boss particulièrement retors mimant les techniques de différents adversaires et pouvant changer en cours de combat. Les différents modes sont assez classiques, et pas de mode histoire où un quelconque mode solo pour ajouter de la variété au titre. On reste dans du Vs Fighting 3D pur et dur. Petite particularité sur le menu principal du jeu, qui affiche en permanence sur le côté droit un combat en ligne en direct, d’autres joueurs. Ça apporte sa petite touche sympa, et donne envie d’aller tâter le mode en ligne pour voir si on maitrise un peu ou pas. Pas de surprise sur ce point, le jeu a peine sorti, de nombreux joueurs étaient déjà à fond et on peut regretter de ne pas avoir pris autant de temps à apprendre ses coups par cœur. Pour les quelques parties testées en lignes, en tout cas, avec des joueurs de toute la planète, le netcode semble plutôt efficace, le tout ayant été très stable.

Malgré son moteur graphique qui date de quelques années, on retrouve pas mal d’options graphiques et d’optimisations possible pour que le titre tourne dans les meilleurs conditions même sur une plateforme modeste. La Rog Ally utilisée pour le test a en tout cas réussi à faire tourner l’ensemble sans difficulté.

Le titre n’est pas désagréable à jouer et propose un mode entrainement très complet, vous permettant d’apprendre bon nombres de techniques et de tenter de maitriser à fond vos personnages favoris. Reste qu’au final, la concurrence est très rude et qu’il faudra clairement être fan de la franchise pour passer le cap de l’austérité que peut présenter VF5 R.E.V.O.

Le Test Virtua Fighter 5 R.E.V.O. 60 % Score Une remise au gout du jour de la version Ultimate Shodown Pours Un roster varié avec des personnages maitrisant chacun leur propre art martial

Un roster varié avec des personnages maitrisant chacun leur propre art martial Un netcode qui semble efficace Contres Que des combats VS, pas de contenu solo supplémentaire ou autre

Que des combats VS, pas de contenu solo supplémentaire ou autre Un peu vielliot face à la concurrence Conclusion Etait il vraiment nécessaire de ressortir une version de VF5 alors que la version 2021 était déja complète. Le titre marque le coup de sa sortie d'origine, à reserver aux vrais fans de la franchise, en attendant VF6 0%