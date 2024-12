2 heures à tuer est une catégorie spécifique de test express de jeux vidéo, où le testeur passe maximum 2 heures, et pas une seconde de plus, sur le jeu pour donner son avis rapide ainsi qu’une évaluation pour savoir si on a envie de continuer de jouer au titre, ou si l’on passe au suivant.

Galerie d’images

Vidéo(s) de gameplay

Le test flash

Diesel Legacy : The Brazen Age est un vs fighting un peu particulier. En plus de proposer un mode histoire où l’on peut parcourir la carte du monde en suivant l’histoire de chaque personnage, avec des combats en 1vs2-3-4+, le jeu possède plusieurs modes multijoueurs en local, ou en ligne. Le mode arcade offre la possibilité de se battre contre une liste d’ennemis défini aléatoirement, en 1 ou 2 joueurs en coop, contre 2 adversaires, mais le mode versus et versus en ligne permet lui de choisir dans quel équipe les joueurs humains jouent, pour combattre en coop ou l’un contre l’autre. A cela s’ajoute des modes d’entrainements et replay, pour un jeu bien fourni en contenu.

La particularité du jeu est de se retrouver dans des décors et de la 2d similaire à la série Street of Rage dans sa construction, avec la possibilité de se déplacer sur 3 plans verticaux, mais dans un espace néanmoins limité sans possibilité d’avancer. Chaque arène est donc prétexte à l’enchainement de plusieurs combats, bien plus similaire à du vs fighting, comme sur les premiers Street fighter en 2d. Le mélange fonctionne bien, et chaque personnage propose des palettes de coups et un style bien différents l’un de l’autre, avec un look et une nonchalance assez prononcée pour certains. En solo comme en multi/coop, il sera nécessaire de bien maitriser les plans, ainsi que les coups spéciaux car les ennemis sont très coriaces et les combats sont parfois un peu fouillis niveau lisibilité à l’écran quand il y a beaucoup de personnages en même temps. L’impression de se battre contre des boss est omniprésente, et passé les 2-3 premiers combats des tutoriaux, on déchante assez vite avec la rapidité et l’efficacité de nos adversaires, nous laissant vite désemparer sur nos premiers tentatives. Il faudra vite repasser par l’entrainement pour espérer arriver au bout de chaque histoire.

Proposant un style visuel bien marqué, avec des animations de qualité, rappelant le niveau de finition des personnages de la série Guilty Gear du studio Arc System Works, Diesel Legacy nous offre un titre chiadé avec un ensemble visuel et sonore cohérent. Il faudra cependant faire bien attention sur son niveau d’exigence pour prendre du plaisir manette en main, pour éviter la déception pour les curieux qui ne savent pas à quoi s’attendre.

Le Test Diesel Legacy : The Brazen Age 3 Score Un vs fighting 2d assez ardu jouable en solo en mode histoire, en coop ou en multi en ligne. Pours Un choix varié de personnages aux styles différents

Un choix varié de personnages aux styles différents Des graphismes 2d de toute beauté Contres Une courbe de progression très inégale passé les premiers niveaux

Une courbe de progression très inégale passé les premiers niveaux Un peu le bordel à l'écran parfois Conclusion Sympa avec une bonne rejouabilité vs fighting oblige, mais un peu trop difficile