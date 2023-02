Développé par le studio Mad Head Games, Scars Above débarque sur nos consoles Next-gen avec la promesse d’un jeu difficile mais intelligent, sous couvert d’une histoire intrigante en pleine science fiction.

Vous incarnez Kate Ward, scientifique de son état, et membre de l’équipe des SCAR en pleine expédition vers un OVNI pyramidal surplombant la Terre. L’équipe découvre bien vite qu’il y a anguille sous roche lorsque le vaisseau disparait sans laisser de trace, pour se retrouver peu de temps après, crashé sur une planète inconnue.

Kate reprend connaissance suite à cela, mais se rend vite compte que du temps est passé depuis le crash, et que ses camarades ont tous disparus. Aidée par un hologramme d’un humanoïde extraterrestre, vous devrez découvrir ce qui a bien pu se passer, et quel est le mystère qui entoure la fameuse pyramide surplombant la planète.

La mode est aux souls-like ? Si on changeait un peu la recette ?

Dès les premières secondes de jeu, on se familiarise assez vite avec quelques points communs à tous les souls-like, c-a-d des points de sauvegardes qui servent à restaurer sa vie et ses recharges de vie, à réinitialiser les monstres environnants, et bien entendu de point de chargement en cas de décès prématuré. Parce que Kate, en fait, elle est déjà morte dans le crash du vaisseau, mais elle ne peut pas mourir grâce à d’énormes piliers qui la recompose inlassablement. Au fil de l’histoire, vous découvrirez la raison de cette capacité bien particulière et qui permet de justifier d’adapter le gameplay die & retry pour un personnage somme toute très humain.

Le jeu en soi impose donc une difficulté relevée par son style, quelque soit le niveau choisi, ne pensez surtout pas que le mode facile se pratique fingers in the nose, bien au contraire.

Cependant l’originalité que peut apporter Scars Above, se portera sur la science, et la possibilité qu’à Kate de créer des nouvelles armes à partir d’éléments trouvés dans les différentes zones du jeu. Elle pourra fabriquer des armes élémentaires, qui utilise l’électricité, le feu, la glace, et même le poison. Les ennemis sont coriaces, et même si le bestiaire n’est pas des plus variés, on retrouvera cependant différentes versions de certains monstres avec des sensibilités différentes à ces fameux éléments. Kate possédè également un outil pour scanner l’environnement et les ennemis, et découvrir leurs points faibles.

Bénéficiant d’une attaque au corps à corps, permettant également de dégager certaines zones inaccessibles, c’est surtout avec les différents « fusils » que Kate bénéficiera de la meilleur efficacité au combat. Vous découvrirez bien vite que certaines armes sont très efficaces contre certains ennemis, et que même parfois l’environnement joue également sur les dégâts infligés. Les ennemis sont partiellement immergés dans l’eau ? L’attaque électrique sera à coup sûr dévastatrice. Un ennemi est sensible au feu ? Faites monter sa jauge de brulure en tirant à plusieurs reprises et il s’enflammera, occasionnant des dégâts supplémentaires pendant plusieurs secondes. Notre héroïne peut aussi esquiver, courir, mais bien sur avec une jauge d’endurance qui se videra si les actions sont trop sollicitées. Il ne sera par contre pas possible de locker vos ennemis avec la caméra, il faudra donc, le cas échéant, vous replacer au bon endroit pour pouvoir retrouver les ennemis dans votre viseur.

Kate reste une scientifique, et pas un tank, vous devrez donc parfois bien étudier la situation, plus particulièrement en face des boss pour trouver leurs points faibles, et les exploiter pour finir le combat bien plus rapidement. La est toute l’intelligence du jeu, qui permet de rendre surpuissante certaines attaques bien placées. En plus des armes constructibles, vous trouverez également des objets à utiliser en combats pour vous faciliter la vie comme par exemple un bouclier énergétique, un hologramme, ou une grenade à zone qui ralenti les ennemis qui se trouve à l’intérieur. Chaque utilisation d’un de ces objets consommera votre stock de filament qu’il faudra recharger en le récoltant dans les plantes locales. Il en sera d’ailleurs de même pour les munitions de vos armes, qui sont rechargés partiellement auprès des piliers, mais également en récupérant les ressources naturelles dispersés un peu partout sur la planète. Si vous utilisez avec intelligence vos armes, vous serez rarement à court de munitions, le jeu restant assez généreux sur ce point.

Point également similaire au genre, Kate bénéficie d’un arbre de compétence qui permet d’attribuer des points sur différentes capacités, comme par exemple, améliorer les informations du scan, augmenter la capacité de stockage, ou ajouter une capacité de recharge rapide en effectuant la recharge dans un timing précis. Pour bénéficier de ces points de compétences, il faudra fouiller le monde à la recherche de petits cubes violets parsemés un peu partout, et qui attribue un certain pourcentage d’expérience (de manière plus ou moins aléatoire semble t’il). Une fois les 100% atteints, un nouveau point de compétence est attribué, et le compteur repart à zéro. A noter également que la première rencontre avec chaque type d’ennemi (et boss), et son élimination, vous attribue également de l’expérience transformable en compétences de la même manière.

La où le chemin s’éloigne assez des souls-like, c’est qu’hormis pour la 1ére rencontre, il n’y a aucun intérêt à looter les zones, et à y revenir à plusieurs reprises. Pas d’attribution d’objets aléatoire, de monnaie, ou quoi que ce soit qui pourrait donner une rejouabilité. Vous devrez juste passer chaque zone entre deux piliers, en essayant de ne pas mourir et en récoltant ce qu’il y a à récolter et basta. Vous ne deviendrez pas plus fort à passer des heures sur la même zone. On est sur ce point bien plus proche d’un tps d’aventure/action.

Le jeu comporte aussi quelques énigmes qui demanderont de décrypter des codes secrets, d’activer divers interrupteurs avec des sources d’énergies, d’utiliser vos armes pour activer des mécanismes qui resteront assez simples mais couperont néanmoins un peu le rythme effréné des combats pour nous permettre une petite pause dans la réflexion pure.

Le jeu n’est pas un AAA, donc les standards graphiques sont bien entendus en déca des superproductions, mais j’ai été quand même impressionné par certaines zones du jeu, alors que le début même était un peu décevant. L’animation des différents personnages restent correctes, et le doublage voix est très correct (et en français intégral). La bande son est aussi appréciable avec quelques titres sympathiques.

Conclusion : On en ressortira avec quelques cicatrices

Scars Above est un jeu sans prétention aucune. De mon point de vue, il ne cherche pas à battre le top des AAA ni à se placer sur le podium des GOTY inoubliables. Reste cependant pas mal de petites idées intéressantes, un gameplay très correct manette en main et une difficulté certes élevée mais pas sans raison. Incarner un scientifique qui n’est pas un expert en armes en tout genre, et qui utilise son cerveau pour trouver les failles de ses adversaires au lieu de foncer tête baissé dans la bataille reste assez cohérent et permet de se démarquer dans la masse des Souls like qui semble le genre le plus en vogue des studios de développeurs partout dans le monde. A noter que la durée de vie selon la difficulté choisie peut sembler un peu faible (une petite dizaine d’heures, sans rejouabilité possible) mais son petit prix peut atténuer un petit peu ce point. Globalement, l’expérience reste satisfaisante, avec un gros point fort sur la qualité de programmation, car je n’ai rencontré aucun bug du début à la fin du jeu. Pour les curieux du genre, qui chercherait un peu d’originalité, je leur recommande Scars Above.