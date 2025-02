Narrativement, la BD n’est pas linéaire et va se permettre plusieurs ellipses et flashback pour montrer la route parsemée d’embûches que va devoir parcourir Patricia afin de tenter de faire reconnaître son agression devant un tribunal. En effet, là où à l’époque une liasse de billets suffisait généralement à acheter le silence, cette femme va être pionnière et dire non à ce système. Et on va découvrir que la machine médiatique et financière était déjà bien en place pour protéger les coupables (achat de témoin, utilisation de détectives de la Pinkerton, …). La BD montre très bien ce système et la solitude devant laquelle va se retrouver Patricia face aux magouilles de la MGM…

