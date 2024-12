Viscera promotions Steam €19 Vues

2 heures à tuer est une catégorie spécifique de test express de jeux vidéo, où le testeur passe maximum 2 heures, et pas une seconde de plus, sur le jeu pour donner son avis rapide ainsi qu’une évaluation pour savoir si on a envie de continuer de jouer au titre, ou si l’on passe au suivant.

Galerie d’images

Vidéo(s) de gameplay

Le test flash

Viscera est un top-down shooter, ou twin stick shooter selon l’appellation, avec de l’action pure et dure dans un monde futuriste. Avec seulement 4 maps à débloquer, il faudra néanmoins battre des records (médaille de bronze, argent) pour pouvoir accéder à la suivante. Le jeu n’a pas d’histoire définie, et vous plonge directement sur le champ de bataille, fusil en main et prêt à en découdre. Votre objectif sera de tenir le plus longtemps possible avec les vagues d’ennemis qui déboulent un peu partout sur l’écran.

Entre aliens et machines, vous récolterez de l’argent et de l’expérience à chacun des kills que vous effectuerez. Un cercle blanc entoure votre personnage indiquant son niveau de santé, et vous pouvez ramasser divers items qui apparaissent sur l’écran, que ce soit des nouvelles armes, ou des éléments explosifs, ou du soin pour votre perso. L’argent servira à déterminer votre place dans le leaderboard en ligne, pour essayer de battre les autres joueurs sur le net. L’expérience, elle permettra de faire du levelling, ce qui aura pour conséquence de vous proposer de nouvelles capacités, plus ou moins intéressantes, a vous de faire le bon choix. A noter qu’on a parfois du mal à comprendre et à voir l’impact d’un de nos choix de bonus sur le gameplay en lui même, force à une description aussi un peu confuse. Le jeu est d’ailleurs en full anglais, donc il faut maitriser un minimum pour pouvoir faire des choix éclairés.

Le jeu est bien bourrin, et chaque cadavre laisse au sol une flaque de sang et de viscères d’aliens, qui rajoute de la couleur sur la map au fur et a mesure de votre carnage. La vue est assez éloignée du terrain, et certains bonus vous permettent d’éloigner encore plus celle ci, ce qui provoque un manque de lisibilité en pleine action pour un jeu qui est déjà parfois assez peu lisible avec des contrastes entre les couleurs des ennemis et le sol. Rien de bien gênant mais parfois un peu frustrant de perdre car un ennemi nous grignotait au corps à corps sans qu’on s’en aperçoive dans le feu de l’action.

Bref, assez loin de la perfection, mais reste un jeu défouloir plutôt sympa, avec une forte rejouabilité, un bestiaire original, et un arsenal digne de ce nom pour un joli spectacle à l’écran. Tournant parfaitement sur la rog ally, il est accessible à des configurations plutôt légère et c’est un plus. Le tarif est un poil élevé par contre au regard de ce que le jeu propose en contenu, mais Steam propose régulièrement des promotions pour pouvoir en profiter au bon moment.

Le Test Viscera 3 Score Un top-down shooter futuriste avec des hordes d'aliens bien décidées à en finir avec nous. De l'action pure et dure, avec du challenge et un nombre impressionnant d'armes et de bonus différents. Pours Un vrai shooter bourré d'action

Un vrai shooter bourré d'action Une rejouabilité bien présente avec le levelling et les armes à débloquer Contres Assez bordélique à l'écran, et encore plus après notre carnage

Assez bordélique à l'écran, et encore plus après notre carnage On est pas sur de toujours comprendre à quoi servent les bonus proposés à chaque niveau Conclusion Addictif, avec une excellente rejouabilitée Viscera promotions Nous comparons plusieurs sites pour trouver le meilleur prix disponible Meilleur Prix €19 Steam €19 Acheter Maintenant