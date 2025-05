Shrink Room est un jeu de réflexion et de “casse-tête” développé par Mat-Rix et édité par Pone Games.

Dans ce jeu, nous contrôlons un personnage dont le but est de s’échapper d’une pièce qui voit ses murs se resserrer après un nombre défini de nos déplacements.

Pour s’enfuir, il nous faut atteindre une porte, qui est généralement fermée, et qu’il faut ouvrir en maintenant un bouton activé. Pour ce faire, il faut utiliser des boîtes présentes dans la salle, qu’on peut déplacer selon leur type.

Les caisses en bois peuvent ainsi être déplacées à tout moment tandis que les caisses en métal ne peuvent être bougées que par les murs, quand ils se resserrent. Ces éléments constituent ainsi la base du gameplay.

Avec toutes ces informations, c’est donc à nous de réfléchir et de trouver la solution à chaque situation à laquelle le jeu nous confronte. En effet, je dis la solution et non “les” car il sera généralement question d’une seule possibilité pour résoudre l’énigme et cette dernière ne laissera pas de marge de manœuvre : le moindre mouvement doit être calculé, sous peine de se retrouver bloqué et de devoir recommencer le niveau.

Au début du jeu, les énigmes sont simples et ne demandent pas de trop se creuser la tête mais au fur et à mesure que l’on avance, les niveaux deviennent de plus en plus complexes et nous obligent à réfléchir et anticiper chaque mouvement, et ce très rapidement dans le jeu. En effet, on se retrouve vite bloqué, à chercher des solutions à des casse-têtes en apparence insolubles.

En commençant la partie, on se dit que le principe est simple, mais la complexité mise en place par les différentes mécaniques que propose le jeu rend ce dernier très complet. On retrouve ainsi les boutons sur lesquels il faut maintenir des caisses pour qu’ils s’activent et ouvrent la porte nous permettant de nous échapper mais également des trous à combler pour libérer le passage ou encore des circuits inversés qu’il va falloir désactiver pour nous enfuir. Tous ces éléments, ajoutés aux murs qui se resserrent rendent le jeu difficile à appréhender et nous forcent à recommencer plusieurs fois les niveaux afin de comprendre la solution.

Je tiens à relever un point que j’ai eu du mal à comprendre : la progression dans les niveaux. J’ai trouvé cette dernière assez incohérente avec l’esprit du jeu. En effet, beaucoup de salles sont disponibles avant même d’avoir terminé les précédentes. Ce ne sont pas des zones dites “bonus”, mais bien la suite du jeu. Il n’est donc pas nécessaire de réussir toutes les énigmes pour progresser. Cela crée, à la fois, un sentiment de liberté avec la possibilité de découvrir d’autres mécaniques même si l’on a pas maîtrisé la précédente, mais engendre aussi une certaine forme de frustration, un sentiment d’inaccomplissement. On se retrouve à avancer en laissant des salles inachevées parce que l’on a pas trouvé la solution. J’ai trouvé cet aspect dommage et détonnant avec le défi que nous propose le jeu. Attention tout de même, il ne sera pas possible de sauter entièrement une partie du jeu.

Concernant le style visuel, je l’ai trouvé très réussi. On se retrouve dans une sorte de laboratoire avec plusieurs salles disponibles. Les graphismes simplistes collent bien avec le gameplay du jeu. Un filtre rappelant les télévisions cathodiques est présent à l’écran et ajoute une touche d’originalité aux visuels et vient renforcer le côté vieux lieu d’expérimentation. L’ambiance sonore est quant à elle discrète, avec une absence totale de musique. Le Sound Design est cependant très réussi : les sons d’ambiance correspondent parfaitement à nos actions et fonctionnent de concert avec les visuels du jeu.

Conclusion : Un jeu de casse-tête complet

Shrink Room nous offre donc une expérience au principe simple mais avec de nombreuses mécaniques à appréhender, rendant ainsi le jeu très complet en nous proposant un véritable défi à surmonter.

La progression est, cependant, un peu incohérente et dénote avec l’esprit du jeu.

L’ambiance visuelle et sonore est, quant à elle, très réussie et colle parfaitement avec l’expérience que nous propose le jeu.

Shrink Room est donc pour moi une réussite qui revisite très bien le genre du “puzzle-game” en apportant sa touche personnelle.