A Dark Inheritance par H.F. Askwith

Résumé du livre:

Dans trente jours, je serai mort.

Felix Ashe avait trois frères aînés. Tous trois sont morts le jour même de leur dix-huitième anniversaire, dans d’horribles accidents. Felix est certain d’une chose : dans un mois, il connaîtra le même sort.

Car il en est persuadé, il pèse sur sa famille une terrible malédiction qui empêche quiconque d’hériter de l’immense fortune de son père. Felix est bien décidé à découvrir comment la briser, si ce n’est pour lui, en tout cas pour sauver son petit frère, Nick.

Sa quête le mènera des tréfonds du New York de l’ère du jazz aux landes lointaines du Yorkshire.

Derrière tous ces mystères se cache une implacable société secrète qui ne pourra que précipiter sa perte… ou lui offrir son unique chance de rédemption.

Mon avis sur ma lecture:

A Dark Inheritance est un roman young adult dystopique. En lisant le résumé, j’étais persuadée que ce roman allait me plaire: une lecture captivante avec une course contre la montre, et le temps qui s’écoule au fur et à mesure des chapitres.

L’univers dans lequel évolue Félix est vraiment très captivant, nous sommes dans les années 1920, dans un New York marqué par la forte présence d’une société secrète.

Félix est déterminé à rompre la malédiction qui frappe sa famille. En effet, ce dernier est persuadé qu’une malédiction frappe les héritiers le jour de leur dix-huitième anniversaire afin de ne pas hériter de leur père fortuné.

Ce roman est rythmé par des découvertes et des révélations de plus en plus surprenantes et également par des rencontres pour le moins inattendues. Les rebondissements sont nombreux, et ce livre est addictif: on veut connaître la fin.

J’ai beaucoup apprécié la plume de l’auteur, ce livre fût une très belle découverte et j’ai passé un très bon moment aux côtés de Félix et de sa quête.

J’ai toutefois une petite déception: la fin est trop rapide… En effet, j’ai trouvé celle-ci très précipitée. C’est vraiment le seul point négatif que je retiendrais.

Je recommande fortement cette lecture pour les lecteurs en soif de dystopie et de course contre la montre, par contre, je vous préviens: vous aurez du mal à lâcher votre livre…