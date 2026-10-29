À quelques jours d’Halloween, la maison commence à prendre des couleurs de saison. Après les figurines et les jeux de société, voilà un candidat un peu moins attendu : le papier du quotidien. Renova nous a envoyé son coffret Halloween, qui réunit essuie-tout, serviettes, mouchoirs et papier toilette. Rien qui va révolutionner notre mois d’octobre, mais une petite idée sympa pour prolonger l’ambiance jusque dans les endroits où on ne l’attendait pas forcément.

Premier bon point à la réception : le gros carton est vraiment beau et bien décoré. Pour un colis qui contient notamment du PQ, la présentation fait son petit effet ! On est déjà dans le thème avant même de découvrir les produits, et j’ai bien aimé ce soin apporté à l’ensemble.

Des fantômes sur la table, du vert aux toilettes

À l’intérieur, le coffret rassemble quatre rouleaux de papier toilette vert, quatre paquets de vingt serviettes, quatre boîtes de cinquante mouchoirs et un rouleau d’essuie-tout Halloween XXL. Un sac en coton Renova complète également le tout. De quoi répartir quelques touches de saison dans plusieurs pièces sans se lancer dans une grande opération décoration.

Visuellement, l’ensemble est chouette. Les squelettes et les fantômes habillent des objets qu’on laisse facilement à portée de main, donc bien en vue. Les serviettes trouvent naturellement leur place sur une table pour un goûter ou une soirée Halloween, tandis que les boîtes de mouchoirs participent au décor sans demander le moindre effort. Même le rouleau d’essuie-tout devient un peu plus amusant à laisser dans la cuisine.

Le papier toilette vert pousse le concept jusqu’au bout. Il n’a pas besoin d’en faire davantage pour sortir de l’ordinaire : la couleur suffit largement. Côté qualité, on retrouve notamment trois épaisseurs pour le PQ. Le côté visuel ne fait donc pas oublier la fonction première des produits, et c’est quand même ce qu’on leur demande avant tout.

Une petite touche de saison qui servira vraiment

Ce que j’apprécie surtout, c’est le mélange entre déco et utilité. On peut avoir envie d’ajouter quelques détails Halloween à la maison sans accumuler des accessoires qu’il faudra ensuite ranger pendant onze mois. Ici, tout finira par servir, pendant la fête ou après.

Évidemment, ça reste des mouchoirs, des serviettes et du papier toilette. Inutile de leur demander de transformer le salon en manoir hanté. Mais pour habiller une table et mettre un peu d’ambiance dans le quotidien, l’idée fonctionne bien.

Avec une partie de Spooky Tower et nos Funko Pop Halloween sur les étagères, la maison commence à être raccord. Il ne reste plus qu’à prévoir les bonbons.

Découvrir le coffret Halloween sur le site de Renova