À la maison, les LEGO sont devenus une véritable tradition entre Noah et moi. Après avoir notamment assemblé l’impressionnant fossile du T-Rex de Jurassic Park, nous avons changé d’univers pour nous attaquer à une autre icône de la pop culture : Pikachu ! Avec sa nouvelle gamme Pokémon, LEGO s’adresse directement aux nostalgiques qui ont grandi avec les premières générations de petites créatures japonaises. Et autant dire que voir débarquer une boîte de 2 050 pièces à l’effigie de la célèbre souris électrique a de quoi réveiller quelques souvenirs.

Commercialisé à 199,99 €, le set Pikachu et Poké Ball (référence 72152) appartient à la gamme destinée aux adultes. Mais comme souvent avec LEGO, rien n’empêche de partager l’expérience avec un jeune constructeur motivé, à condition de l’accompagner dans les étapes les plus techniques.

Une construction qui ne manque pas de jus !

Avec ses 2 050 pièces, Pikachu représente un chantier conséquent, mais particulièrement intéressant dans sa conception. Bonne nouvelle : contrairement à certains modèles où l’on passe de longues heures à assembler un socle avant d’attaquer le sujet principal, la construction commence directement par notre Pokémon préféré. De quoi profiter rapidement de la progression et voir apparaître progressivement sa silhouette caractéristique.

L’assemblage réserve quelques techniques ingénieuses, notamment pour reproduire les courbes du ventre, les pattes et l’imposante tête de Pikachu. LEGO multiplie les changements d’orientation des briques et les structures internes pour obtenir des formes arrondies à partir d’éléments essentiellement anguleux. Un exercice toujours intéressant, même pour les habitués de la marque. Les nombreuses couleurs utilisées à l’intérieur du personnage facilitent également le repérage des pièces, même si l’habillage extérieur, presque entièrement jaune, demande davantage d’attention.

La difficulté reste raisonnable pour un constructeur expérimenté, mais certaines étapes nécessitent une vraie concentration. Avec Noah, l’intérêt de ce type de modèle est justement de pouvoir se répartir les tâches : les assemblages les plus simples d’un côté, les mécanismes et les structures plus délicates de l’autre. La construction se prête bien à plusieurs séances, même si un adulte habitué peut en venir à bout en quelques heures.

L’autre belle surprise vient de la Poké Ball, dont la forme sphérique est reproduite avec une belle efficacité. Elle peut être présentée ouverte ou fermée, tandis que Pikachu dispose de quelques possibilités de personnalisation. Sa queue peut notamment adopter une extrémité droite ou en forme de cœur, permettant de représenter un mâle ou une femelle. Les connaisseurs apprécieront également le petit clin d’œil caché dans le socle : le nombre 25, référence directe à la place de Pikachu dans le Pokédex.

Un Pikachu spectaculaire, mais pas irréprochable

Une fois les différents éléments réunis, le résultat prend une tout autre dimension. Avec ses 35 cm de hauteur, 26 cm de largeur et 39 cm de profondeur, Pikachu ne passe clairement pas inaperçu. Le socle noir en forme d’éclair, les effets électriques translucides et la Poké Ball ouverte donnent l’impression que notre Pokémon vient de surgir pour rejoindre le combat. C’est dynamique, coloré et autrement plus vivant qu’une simple figurine posée sur une étagère.

Tout n’est cependant pas parfait. Le visage de Pikachu manque un peu de rondeur, particulièrement autour des yeux, avec des lignes parfois trop marquées pour retrouver complètement l’expression adorable du personnage original. Ses articulations offrent également moins de liberté que ce que les visuels pourraient laisser imaginer. Les oreilles peuvent être orientées, mais la tête conserve une position assez figée et l’ensemble est nettement plus convaincant sur son grand socle que lorsqu’on cherche à exposer Pikachu séparément. Certains petits éléments, notamment au niveau des bras, méritent aussi d’être manipulés avec précaution.

Il faut donc bien comprendre ce que propose LEGO : davantage une pièce de collection qu’un jouet destiné à être manipulé régulièrement. Et à près de 200 €, le tarif représente forcément un frein, même si la quantité de pièces et la complexité de certaines constructions permettent de mieux comprendre le positionnement du produit.

Reste un ensemble particulièrement séduisant pour les amateurs de Pokémon. LEGO réussit à proposer une construction variée, ponctuée de détails amusants, et surtout un objet d’exposition qui attire immédiatement le regard. Le plaisir vient autant de l’assemblage que de la manière dont les différentes briques finissent par donner vie à ce personnage que plusieurs générations connaissent par cœur. Une belle façon de réunir deux passions, et de partager quelques heures autour d’une petite souris jaune qui n’a décidément rien perdu de sa popularité.

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