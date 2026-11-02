Désirable étranger de Mary de Monsabert

L’histoire de Désirable étranger commence en 1940, en compagnie de Stefan Kusendorf à Marseille. Le nom de famille n’est pas trompeur, Stefan est bien un allemand qui a fui le régime nazi et s’est réfugié en France. Sans surprise (nous connaissons l’histoire), les nazis vont finir par envahir la France et la chasse aux ennemis du parti va commencer : les juifs, les handicapés, les réfugiés allemands, … Tout le monde est recherché et tente de survivre en s’exilant toujours plus loin.

Le récit prend la forme d’une enquête menée par Margaret, petite-fille de Stefan. A travers des documents historiques et familiaux (journal intime, échanges épistolaires, rapports de la Stasi, …), elle va raconter au lecteur le parcours de Stefan, entre Marseille, son exil aux Etats-Unis et son retour en Allemagne. En tant que premier spectateur de la montée du nazisme, Stefan a eu la volonté de témoigner par l’écriture (son journal intime, articles de presse, …) de son vécu pour que ce qui est arrivé ne se reproduise plus …

Ce récit va ainsi offrir au lecteur un mélange d’histoire, d’amour et de drame tant le parcours de Stefan sera semé d’embûche et de rencontre. La principale sera avec Louise pendant ses premières années à Marseille mais je n’en dirais pas plus pour vous laisser le plaisir de la découverte !

Loin de ma zone de confort en terme d’habitude de lecture, j’ai beaucoup apprécié Désirable Etranger et son mélange historique et fictionnel. Une histoire d’exil et d’amour très forte dont les thématiques restent malheureusement toujours d’actualité !

Merci aux éditions L’Harmattan pour l’envoi du livre !

Fiche récap