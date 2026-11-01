Une maison à la campagne, de l’espace, un bébé : sur la brochure, la nouvelle vie de Grace et Jackson pourrait faire rêver. Dans Die My Love, elle devient surtout un enfermement. Adaptant le roman d’Ariana Harwicz, Lynne Ramsay retrouve Jennifer Lawrence et Robert Pattinson pour un drame qui gratte là où les jolies photos de famille préfèrent généralement ne pas regarder. Autant prévenir : ce n’est pas exactement le film à lancer pour se vider la tête après une longue journée.

Jennifer Lawrence emporte tout

Avec We Need to Talk About Kevin puis A Beautiful Day, Lynne Ramsay avait déjà montré son goût pour les personnages abîmés et les récits qui passent autant par les sensations que par les explications. Die My Love poursuit cette voie, entre isolement, désir, maternité et couple qui perd progressivement ses repères.

Jennifer Lawrence porte le film avec une énergie impressionnante. Loin de Hunger Games, mais dans un registre qui peut rappeler l’inconfort de mother!, elle donne à Grace une présence physique difficile à ignorer. La tendresse, l’épuisement, la colère et un humour franchement décalé peuvent se succéder sans laisser le temps de reprendre son souffle.

Robert Pattinson joue davantage dans le retrait, et ce décalage nourrit la relation. Son personnage ne comprend pas toujours ce qui se passe, ni comment y répondre. Un rôle de plus dans un parcours qui avait déjà pris des chemins intéressants avec The Rover, puis Tenet, découvert chez nous en Blu-ray.

Le problème, c’est que cette intensité peut aussi finir par tourner en rond. Le récit fragmenté et les débordements de Grace créent un vrai malaise, mais laissent parfois ses pensées à distance. Le cadre presque carré resserre encore l’espace : même au milieu de grands paysages, l’air manque. Une proposition forte, donc, qui peut autant fasciner qu’épuiser.

Une édition Blu-ray assez discrète

Disponible depuis le 2 septembre chez Studiocanal, le Blu-ray propose le film en anglais et en français, avec une piste d’audiodescription française ainsi que des sous-titres français et pour sourds et malentendants.

Côté suppléments, aucun bonus n’est présent sur cette édition. C’est dommage pour un film dont les partis pris auraient largement justifié un entretien avec Lynne Ramsay ou un éclairage sur l’adaptation. Il faut donc envisager ce disque avant tout pour conserver le long-métrage, plutôt que pour passer une soirée à explorer ses coulisses.

Die My Love repose sur une Jennifer Lawrence saisissante et une mise en scène qui assume de bousculer. Tout ne touche pas avec la même force, et certaines répétitions peuvent laisser au bord du chemin. Mais pour ceux qui aiment un cinéma inconfortable, porté par une interprétation qui prend des risques, le voyage a de quoi laisser des traces.