Est ce que vous avez déjà oublié ce que vous cherchiez en entrant dans une pièce ? Où vous avez mis vos clés ? Imaginez alors perdre l’entièreté de votre mémoire ! C’est dans cette recherche onirique que se lance l’héroïne de La Bibliothèque des Souvenirs !

Ce que j’en pense

Venez et entrez dans cette grande bibliothèque… Vous allez participer à une fable poétique tournée autour des souvenirs, de la mémoire et de leur importance dans l’élaboration de ce que nous sommes : notre « nous ».

L’action se situe dans une immense bibliothèque chargée de recenser et abriter les souvenirs du monde entier. L’héroïne Copenhague n’a plus aucune mémoire et ne connait même plus son identité.

Elle y est arrivée un jour par hasard et y est depuis coincée.

Elle se met à aider les sages créatures mécaniques qui assurent la préservation de ce lieu, mais plus le temps passe, plus elle oublie.

Pour sauver ce lieu merveilleux de la ruine, Copenhague devra s’aventurer dans les rayons les plus profonds de la bibliothèque, même si ce qu’elle découvre risque de briser tout ce qu’elle pensait savoir.

Les dessins sont plein de couleurs et de détails. Les traits sont doux et s’allient parfaitement au scénario pour donner un rythme contemplatif qui va privilégier l’émotion à l’action.

Les créatures qui peuplent les différentes salles sont très réussies entre légèreté et étrangeté. La manière de traiter l’interaction de la protagoniste avec les différents livres de souvenirs est parfaite.

La Bibliothèque des Souvenirs donne vie à un univers à la fois adulte par ses thèmes mais enfantin par certains dessins façon conte pour enfants.

Pour moi ce mix fonctionne parfaitement et permet de prendre du recul sur l’évolution du personnage au cours du livre.

Rien de larmoyant mais un parcours dans la réflexion de ce qui fait ce que nous sommes. Nos souvenirs nous forgent et nous permettent d’évoluer.

C’est une très belle fable pleine de délicatesse qui arrive à mêler avec brio l’univers fantastique de Copenhague et le côté envoutant et mélancolique des lieux qu’elle traverse.

Au-delà de l’histoire, La Bibliothèque des Souvenirs réussit le pari de rendre concret et poétique un concept abstrait comme la mémoire.

À travers les rayons de cette bibliothèque intemporelle, on mesure la valeur de chaque souvenir, et la fragilité de ce qui nous constitue.

Bliss nous propose une très bonne bande dessinée sur un thème compliqué à aborder sans entrer dans le larmoyant habituel.

Je vous le conseille il vaut le détour… surtout si vous commencez à avoir des trous de mémoire !

A bientôt pour de nouveaux tests

Jibé

Fiche récap