Des armures, des dinosaures et des héros casqués : il y a des recettes qui parlent immédiatement à mon âme d’enfant. Armorsaurs coche assez généreusement ces cases, avec un univers dont les codes rappellent forcément les grandes heures des Power Rangers. Chez MGA Entertainment, cette licence se décline notamment en petites figurines à équiper. C’est Paloma, dans sa tenue jaune, qui nous intéresse aujourd’hui. Un personnage au format compact, mais qui ne voyage manifestement pas léger.

Une armure qui fait son petit effet

Visuellement, cette Paloma a quelques arguments. Le jaune domine largement, accompagné de parties sombres et de touches argentées qui font ressortir les contours de l’armure. Le casque intégral, avec sa visière noire et sa crête, donne immédiatement une identité au personnage. Le design est chargé, forcément, mais suffisamment lisible pour éviter l’effet bonhomme noyé sous ses accessoires.

J’aime bien ce côté franchement assumé : on est dans le héros de science-fiction prêt à rejoindre une bataille démesurée, et certainement pas dans la discrétion. Même sans connaître toute l’histoire d’Armorsaurs, on comprend assez vite quel genre d’aventures imaginer.

La figurine mesure environ 9,5 cm et possède onze points d’articulation. Concrètement, cela permet de varier les positions des bras et des jambes pour mettre en scène les affrontements. Ce petit gabarit a aussi un intérêt évident : il trouve facilement sa place dans un décor improvisé, sans demander de transformer toute la chambre en quartier général.

Équiper son personnage fait partie du jeu

Le véritable intérêt de cette gamme, c’est toutefois son système Armor-Up. Des éléments d’armure interchangeables viennent compléter le personnage, avec une arme transformable pour varier son équipement. Les accessoires sont présentés sur une grappe : il faut donc commencer par les détacher avant de passer à l’assemblage.

Sur le principe, je trouve cette approche plus intéressante qu’une figurine dont tous les éléments seraient moulés d’un seul bloc. Préparer son héros devient une étape de l’aventure. On choisit son équipement, on change sa silhouette, puis on invente la mission qui va avec. Le plaisir de personnalisation compte ici autant que les combats imaginaires.

Le revers de cette formule, ce sont évidemment les petites pièces à garder ensemble. Une boîte de rangement sera une meilleure alliée que le fond du bac à jouets. Le modèle est conseillé à partir de six ans, et un coup de main adulte peut être utile pour détacher proprement les accessoires au départ.

Paloma peut également prendre place dans les dinosaures Armor-Up compatibles, vendus séparément. De quoi prolonger l’univers, même si ce blister contient bien la pilote et son équipement, sans dinosaure.

Avec son allure expressive et cette petite dimension construction, Paloma propose une porte d’entrée sympathique dans Armorsaurs. Son meilleur argument reste cette possibilité de préparer et de rééquiper le personnage : une bonne manière de donner quelques idées aux enfants avant même le début de la bataille.

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