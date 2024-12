Connaissant votre âme d’aventurier, Zygomatic et Asmodée vous invitent sur une île paradisiaque et remplie de fabuleux trésors. Bon, une île que l’océan engloutit à toute vitesse et dont les eaux pullulent de requins et de serpents de mer mais tout de même paradisiaque et remplie de fabuleux trésors. Prêts pour l’aventure et la survie ? Alors aiguisez votre crapulerie…

Caché dans la forêt qui surplombe la baie, vous observez avec convoitise le radeau dans lequel quelques-uns de vos concurrents cherchent à s’entasser. L’un d’entre eux est encore sur la plage et c’est avec une satisfaction égoïste que vous voyez le sable de celle-ci s’enfoncer dans les flots, emportant le malheureux vers les dents acérées d’un requin qui avait deviné l’aubaine. C’est votre chance de vous glisser dans le radeau. Bien sûr, vous n’en aurez pas le contrôle mais vous avez néanmoins bon espoir qu’il vous ramène sur la terre ferme. Soudain, un cri perçant déchire la jungle. Si seulement ce fichu Kaiju n’était pas sur vos traces…

Coup bas à Cuba

Dans Survive the Island chaque joueur dispose de dix meeples transportant chacun un trésor. Ceux-ci sont disséminés sur une île constituée de tuiles plage, de tuiles forêt et de tuiles montagne. Tout autour de cette île, des radeaux n’attendent que de véhiculer vos aventuriers sur le continent où les trésors qu’ils transportent seront comptabilisés comme autant de points de victoire. Rien de plus facile, n’est-ce pas ?

Eh bien oui mais non. Il faut dire qu’à chaque tour, si la possibilité vous sera donnée de déplacer vos aventuriers (ou certains radeaux), vous devrez également engloutir une tuile de l’île et lancer le dé créature pour déplacer l’une de celles-ci. Vous l’avez sans doute compris, Survive the Island, c’est aussi un peu « survive à tes amis » car bien qu’elle s’engloutisse sous vos pieds, l’île ne sera pas votre pire ennemie… La fourberie de vos adversaires pourrait en effet lui disputer ce titre car gageons que ceux-ci ne se priveront pas d’envoyer vos meeples à l’eau, de les faire dévorer par des requins voire de détruire vos radeaux à grands coups de serpents de mer. Bien sûr, vous pourrez compter sur l’aide de certaines tuiles (coucou la nuée de gentils dauphins) pour vous sauver la mise de temps à autre mais cela sera-t-il suffisant pour vous permettre de ramener un maximum de vos aventuriers à bon port ?

Un jeu aussi fourbe que familial

Rien ne sert de ménager le suspense, Survive The Island nous a complétement séduits. Très accessible, il autorise toutes les traitrises en famille comme entre amis. Les parties sont dynamiques, intenses et toujours ponctuées de l’un ou l’autre sale coup. On se frotte les mains de voir un radeau chargé de nos aventuriers toucher terre comme on maudit un adversaire d’avoir utilisé un Kaiju pour nous pousser pile au milieu d’un banc de requins. A la fois fun, jubilatoire et en plus doté d’un matériel irréprochable et d’illustrations collant parfaitement à son thème, Survive the Island mérite amplement que vous y jetiez un œil attentif !

Survive the Island, un jeu de Julian Courtland-Smith, illustré par Mr. Cuddington, édité par Zygomatic et distribué par Asmodée.

Nombre de joueurs : 2 à 5

Âge : dès 8 ans

Durée moyenne d’une partie : 45 minutes

